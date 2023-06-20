賴清德拋「念私大補助2.5萬」　綠委樂見：教育不該成擴大貧富差破口

▲賴清德出席朝陽科技大學暑期志工服務隊授旗典禮。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德20日提出「公私立大學的學雜費差距，至少縮短5成以上」，並承諾每年補助約新台幣2萬5000元，減輕已借貸的學貸還款壓力；對此，民進黨立委范雲表示，台灣投入公私立高教的資源落差大，是時候改變這個狀況，也樂見該提議。立委林宜瑾也指出，教育具有高度公共性，「贊同拉近公私立大專校院學雜費差距的政策方向。」

對於賴清德提案，教育部高教司司長朱俊彰指出，目前已經進行規劃，若經費順利編列，最快明年2月就可適用，全體59.1萬名的私立大專生，一年可獲得2.5萬補助，預估每年約需要150億元經費，將和行政院溝通，以額外經費方式編列。

范雲表示，目前全國近90萬名大專院校學生中，有65%就讀私立學校。而18.5萬名經濟弱勢學生中，更高達近80%都是就讀私校！私立大專院校學雜費是公立的近兩倍，經濟弱勢的學生反而就讀費用較高的學校，造成學生都還沒出社會，就先揹上一筆學貸。

范雲指出，自己先前也曾質詢過行政院長，指出台灣投入公私立高教的資源落差很大，公立大學學生得到私立大學學生大概三倍的國家資源投注，「是時候改變這個情況！我很樂見賴副總統今天的提議，也很高興看到教育部即將著手規劃私立大專學雜費補助方案。」

范雲表示，接下來的預算會期，自己會持續追蹤政府預算編列進度，努力讓每一位學生平等就學。

林宜瑾表示，教育具有高度公共性，這是無庸置疑的價值，國家本該努力提供每一位學生在相對平等的狀態下求學，「也因此，我贊同拉近公私立大專校院學雜費差距的政策方向。」

林宜瑾指出，根據教育部統計，111學年度大專在學學生人數89.3萬人，其中六成以上都是就讀私立大專院校。並且，在18.5萬名運用助學補助措施的經濟弱勢學生中，私校生又占了近八成。

林宜瑾表示，這些數據顯現出，在現行升學制度運作下，我國教育資源依據學生社經地位，有著不均等的分配，「不均等的教育資源分配，則讓我們看見相對弱勢的私校學生要繳交更多的學雜費，卻獲取更少的教育資源，並且很可能同時還要半工半讀、還要申請學貸，導致不但在求學階段無法專心一意在學業上，出社會工作後還得還債。」

林宜瑾指出，傳統的學霸神話該被打破，「讓我們看見那些在求學路上顛簸前行的年輕人，並且給予最大的支持。教育現場應當是崇尚平等、追求知識與真理的所在，不該成為擴大貧富差距的破口之一。」