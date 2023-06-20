下車買酒腹痛尿急！34歲正妹超商旁「脫褲尿尿」　意外觸電慘死

▲泰國34歲女子在超商儲藏室金屬隔板旁排尿，疑似因此觸電身亡。（圖／翻攝自Manager Daily）

記者羅翊宬／綜合報導

最近泰國發生離奇的觸電死亡案件。一名34歲女子在晚間和女性朋友騎摩托車前往超商買酒，然而抵達超商時她卻感到尿急、身體疼痛，因此她迅速下車尋找廁所，豈料該名女性朋友在買完酒後卻未女子身影，最後才在超商儲藏室旁，驚見女子失去呼吸心跳，手腳都有燒傷，疑似觸電死亡。

根據泰媒《Manager Daily》、《7頻道》，泰國暖武里府巴革縣某間超商傳出一名女子觸電致死的意外，當地警局本月17日晚間10時30分（當地時間）接獲通報，而該間超商某側用金屬隔板所打造的儲藏室旁，發現34歲、名為育巴（Yupa Khampha）的女性死者，她穿著一件藍色無袖襯衫、黑色短褲。

一名法醫研究所的醫師趕往現場檢查，發現巴育的左手肘、左半邊臀部、左小腿處出現明顯的觸電與燒傷痕跡，初步推測是死者生前隨處便溺，才導致觸電身亡，不過詳細死因仍有待釐清。

48歲的帕里查特（Parichat Noi-on）女士是死者巴育生前一同騎乘摩托車的好友，她透露兩人已經好久沒有玩在一塊，直到本月17日兩人相約騎乘摩托車、互相請喝啤酒，原本打算在酒類商店買酒，但疑似是店家未開門營業，因此兩人改前往超商買酒，抵達超商後，巴育表示自己肚子痛需要上廁所。

帕里查特向巴育確認，該間超商是否有向消費者開放廁所使用，不過巴育根本管不了那麼多，她下車後「迅速逃跑」。然而，帕里查特買完酒後卻仍見不到巴育的身影，因此她便前往巴育說她要準備如廁的地方查看，結果卻發現巴育倒臥在地、失去意識。

警方勘查現場後，初步判定巴育為觸電死亡，至於詳細死因仍有待釐清。當地媒體繼續追查，18日發現超商業者聘請電工修復被發現漏電的區域。

據悉，尿液溫度和人體體內溫度相仿，因此本身利於導電，加上尿液成份包括水、無機鹽、尿素等，其成份本身也利於導電，因此死者巴育在臨死前隨地便溺、排尿時，若尿液水柱沒有中斷，確實能夠導電。