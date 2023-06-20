用毛小孩威脅！婦團揪家暴法漏洞　呼籲庇護所應設「寵物安置」

▲「毛小孩」成為家暴者的威脅手段之一，婦團呼籲庇護所應增設寵物安置。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

《家庭暴力防治法》上路25年，不過婦女救援基金會今（20）日指出，家暴法仍有許多漏洞，無法接著被害人，包括同性婚姻也被排除。另外如今養寵物盛行，卻有許多家暴者利用「毛小孩」對被害人威脅恐嚇，而庇護所沒有安置寵物處所，讓被害人恐懼寵物受虐而不敢接受安置。

婦援會執行長杜瑛秋指出，目前家暴法仍有許多漏洞，對於第63-1條，前任或現任未同居伴侶親密關係暴力被害人（即約會暴力被害人），只適用部分條文，若遭遇到人身安全或有資源需求時，無法適用刑事程序，也沒有補助資源。曾有被害人想申請律師訴訟補助，卻因不適用第58條而無法申請。

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她也提到，婦援會每年「數位性暴力」被害人有超過4成是伴侶或前伴侶關係，其中有7成以上是非同居現任或前任伴侶關係，加害人會持性影像進行威脅恐嚇、散佈等行為，需要《家暴防治法》增修保護令款項，要求加害人交出、刪除、下架和預防散佈或再散佈。同時，同性婚姻與其配偶之親屬也被排除，造成被害人遭到配偶親屬暴力對待時，無法適用家庭暴力防治法。

▲婦女救援基金會及立委范雲、吳玉琴、王婉諭、劉世芳等，針對《家庭暴力防治法》修法提出呼籲。（圖／婦女救援基金會）

除此之外，針對童年目睹家暴創傷青年服務，也非常缺乏協助資源；許多童年目睹暴力者，在後續學業、人際關係、伴侶關係、工作都可能面臨困難。婦援會2021年曾進行相關調查，發現童年目睹家暴青年中，有78.2%害怕自己成為關係裡的受暴者或施暴者；62.8%害怕踏入婚姻或親密關係；曾經在親密關係中遭受暴力有27.8%；曾在親密關係中對伴侶使用暴力則有29.1%。急需專業社工，協助創傷影響降低，修復人際關係與增加生活適應。

一位在童年目睹家暴創傷的青年代表栩栩表示，當他邁入18歲、當我被認定為成年人的那一刻，就要獨自面對過往的家庭暴力經驗。「童年目睹家庭暴力是個秘密，我們經常找不到、也不知道有那些資源可以協助，即使知道有可以做心理諮商，也因為心理諮商費用太貴付不起而無法使用。」希望有專業人員和資源，可以陪伴大家在治癒的路上有更多的支持，讓暴力代間循環停止。

另外，近年養寵物盛行，杜瑛秋也分享，越來越多加害人利用「毛小孩」對被害人威脅、恐嚇。而庇護所沒有安置寵物的處所，造成被害人及其子女恐懼其寵物會被施暴、虐待，而不願意接受安置，這一點也該考量進去。

立委王婉諭表示，時至今日，女性已經在各行各業成為要角，但很遺憾仍在工作場域、親密關係中，看見許多歧視、刻板印象、性騷擾、暴力行為甚至是新型態的數位性暴力事件。目前被害人保護的法治仍有所不足，根據《家暴防治法》第63-1條，約會暴力被害人求助後，僅有協助分手討論、人身安全計畫因應、法律諮詢、聲請保護令等，但無法適用同法58條所訂定各地方政府各款被害人補助。

立委范雲也表示，現今家庭與關係型態不斷轉變，家暴法也需要跟著升級，包括將「被威脅或散布性私密影像」納入保護令範圍，要求加害人交付、刪除、下架性影像；將「未同居伴侶條款」準用刑事程序，完整保護親密關係暴力被害人；將「目睹兒」的服務延伸到童年有目睹家暴創傷的青年或成人等。目前范雲與婦援會共同提出的修法版本，已經通過一讀，期待下個會期可在立院實質審查，升級家暴法，讓保障更完善。

婦援會及立委范雲、吳玉琴、王婉諭、劉世芳共同提出訴求如下：

1.家庭暴力防治法應盡速修法，完整被害人保護。

(1)未同居親密關係適用第三章刑事程序、58條被害人補助資源。

(2)保護令增加數位性暴力相關條款。

(3)擴大同性婚姻當事人與其配偶之親屬、童年目睹家暴創傷青年適用對象。

2.庇護所應該附設寵物安置處所，讓被害人免於恐懼其寵物受暴。

3.家庭暴力防治延伸到童年目睹家暴創傷青年服務，以減少或預防家暴代間影響機率。