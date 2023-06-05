攜手嘉藥合辦家暴司法社工研討會　黃偉哲期許創造社會安全網

▲台南市政府積極落實「活力台南、全齡照顧」施政理念，社會局攜手嘉南藥理大學社會工作系推動合作計畫，特舉行「2023年家庭暴力與司法社會工作實務研討會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會局攜手嘉南藥理大學社會工作系推動合作計畫，特舉行「2023年家庭暴力與司法社會工作實務研討會」，市長黃偉哲表示，社會安全事件日益受到各界重視，包含家庭、親密關係暴力或校園、職場霸凌等不同生活場域，因此強化社會安全網有賴政府與民間各界共同努力，讓傷害即早停止、公義即早介入。

市長黃偉哲表示，感謝來自產官學及社會各界的參與，期盼透過不同角度與觀點的探討，共同強化社會安全網的力量，社會安全問題不只要即早發現、即早處理，也要避免讓問題再度發生。期盼透過相關領域專家學者及實務工作者分享，進行理論及實務對話，並提出合作策略，精進未來服務品質。

黃偉哲說要創造牢固的社會安全網絕非由單一領域單打獨鬥，感謝不同領域的夥伴持續耕耘、積極投入防暴工作，期勉透過本次研討會，能更加提升各領域實務工作者「共融合作」觀點，並增進社會大眾防暴意識，使社會安全網得以綿延永續，協力將台南打造為更美好宜居的城市。

社會局盧禹璁局長指出，2023年與嘉藥社工系合作推動產官學合作計畫，由家庭暴力防治中心社工督導擔任深碗課程講座，並透過實習生及社工助理進用機制，預先培力大學學生實務技能及就業發展；另為讓各界能更瞭解保護性議題，也特別規劃辦理本次實務研討會，邀集相關領域專家、學者與談對話，期能帶給實務工作者及在學學生們更充實的體驗。

社會局表示，此次研討會論文投稿作品相當踴躍，審稿團隊從中挑選13篇與家暴及司法社工主題最關聯密切者進行發表，吸引200餘名對保護服務有興趣的網絡夥伴參加。