裝太子爺嗆妻「本帥一定處罰妳」　家暴夫結局雙輸

記者黃翊婷／綜合報導

新竹黃姓男子因為曾對妻子小蘋（化名）家暴，受到保護令規範，沒想到他在去年7月間於同一天內連續傳送10則LINE訊息，假借神明名義責問妻子，包含「勿刁蠻任性下去了，否則本帥一定處罰妳」、「本帥又幫你們的紅線又牽起了，妳這麼想被處罰，本帥會看在妳老公的份上原諒妳」等等，結果不僅婚姻破裂，還被新竹地院法官依違反保護令判刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲黃男假借神明名義，在3個小時之內傳送10則訊息騷擾小蘋。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，黃男因為曾對小蘋家暴，新竹地院在2022年2月24日核發暫時保護令，裁定他不得對小蘋施以身體或精神上之騷擾、脅迫或其他不法侵害等行為，也不能與女方有騷擾的聯絡行為。

然而，黃男卻在同年7月5日傍晚5時許透過LINE傳訊息給小蘋，包含「妳喜歡上別人對吧？是這樣的話離婚吧」、「拋夫棄家的人是妳」；接著又在晚間7時許假借神明名義責問，內容包含「妳趕快做抉擇，太子爺在這等很久了」、「勿刁蠻任性下去了，否則本帥一定處罰妳」、「本帥又幫你們的紅線又牽起了，妳這麼想被處罰，本帥會看在妳老公的份上原諒妳」、「太子爺叫我一定要來找妳，祂有跟我說，電話不方便說，下來吧」。

黃男甚至跑到小蘋租屋處外等待，聲稱「我被太子爺騙了，我誤會太子爺的意思，太子爺說妳有危險，所以我那天去派出所報警是為了救妳」。小蘋則在收到訊息的第一時間便表示，「你再騷擾我，我要報警處理」，但黃男仍持續傳送訊息騷擾，不得已只好報警。

對於小蘋的控訴，黃男辯稱，當下是為了家庭去道歉，兩人在樓下相遇，他沒有任何騷擾的意思。

但新竹地院法官認為，黃男明知保護令規範內容，仍執意傳訊息給小蘋，女方明確告知覺得受到騷擾，他還是不停手，種種行為皆無視保護令，況且他在傳送完「現在就要去找妳了」的訊息之後，大約53分鐘就出現在女方租屋處外面，可見他根本就是故意去那裡等人，最終不採信他的說詞，並依違反保護令罪判刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

至於婚姻的部分，新竹地院已在去年底裁定兩人離婚。

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