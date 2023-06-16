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國小兒偷錢、竄改聯絡簿　爸媽藤條狂抽踹飛！老師通報變家暴慘了

小男孩（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲張姓男童偷錢、竄改聯絡簿被父母發現，遭藤條抽打、腳踢踹，男童全身傷痕纍纍，父母管教過頭涉家暴遭到起訴。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名就讀國小的張姓男童多次偷錢、又自行竄改聯絡簿，媽媽發現後大發雷霆，與女性好友共同拿藤條「管教」男童，將他打到兩條腿、臀部大面積瘀傷；爸爸得知兒子行為後，也氣得出腳踢踹，將男童揍到破相。男童帶傷上學被發現並通報，法院依成年人故意對兒童犯傷害罪，將父母及該名女性友人處40日至3月不等的徒刑，而社工為3人證稱事後都已知錯、並改變管教方式，法院同意3人緩刑2年。

判決指出，就讀國小的張姓男童曾經數次偷錢，又偷竄改老師與家長溝通的聯絡簿內容，2021年4月18日男童媽媽發現後大怒，在家中與一名女性友人持藤條狂抽男童腿部、臀部，留下多道傷痕與大片瘀青；2天後，媽媽再向男童爸爸告狀，爸爸也氣得用腳踹飛兒子，造成他下巴、嘴唇受傷瘀血。

男童到學校上課，身上的傷勢被師長發現，進一步通報社工，認為男童有受虐情形。檢察官調查後依傷害罪嫌將男童父母、女性友人共3人起訴。

3人到案坦承有管教男童，法院認為父母以暴力造成孩子受傷，實有不該，而媽媽的女性友人並不具備如父母的管教地位，卻共同下手懲戒男童，將父母以成年人故意對兒童犯傷害罪，分別處拘役40、50日，而女性友人則處有期徒刑3月，期間皆付保護管束。

但法官考量，被告3人皆因男童反覆偷錢、偷改聯絡簿等偏差行為，一時情緒高漲而失慮，以傷害方式教訓男童，行為雖有偏激，但動機並非無端暴力，也坦承全數犯行、表示不會再用這種方式教孩子，社會局社工也替父母背書，已持續接受親子教育，現會採取其他管教手法，社工與檢察官皆同意給予3人改過機會，因此宣判3人緩刑2年，女性友人應提供60小時義務勞務。全案仍可上訴。

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