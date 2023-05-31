談偷拍威脅案　婦援會執行長親解析：不告不代表沒發生

▲性私密影像議題引發社會關注。（圖／CFP）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍新北市立委第九選區（永和）立委參選人李正皓近日遭質疑曾涉以私密影像威脅前女友，儘管李數度否認，仍引發社會議論。婦援會執行長杜瑛秋31日受訪時分享實務經驗說，妨害秘密罪屬於告訴乃論，必須由被害人提告才會受理，但被害者可能有各種考量，提醒民眾，未經同意偷拍側錄、以愛之名要求對方，都是不好的，如果能不要拍就不要拍。

根據台北地方法院105年度訴字第796號民事判決紀錄，李正皓曾透過Line訊息向前女友表示：「想想什麼狗屁法條有用的話，李宗瑞的影片為何隨便找都一堆」、「所以你不要惹我。我們好好相處。就很棒。當面刪除我不能備份？我們好好相處。當朋友。真心的朋友。你不要弄我。有一天那些影片自然會消失。我這輩子沒害過人。也沒威脅過人。你是第一個」等語，引發質疑曾涉以私密影像威脅前女友。

近期包括民進黨性別部主任李晏榕、民進黨立委范雲、吳思瑤、賴品妤陸續針對該議題發聲，建議民進黨應主動進行釐清；李正皓則在前天晚間重申，前女友是因一時氣憤與國民黨前年團同事合謀抹黑自己，爆料者應拿出證據，「這種事情大家很容易的把矛頭指向男方，認為男方才是那個罪該萬死的人，但這不一定是事實」，並補充該文是「澄清文的最後一個篇章」。

對此，杜瑛秋受訪時分享實務經驗表示，妨害秘密罪屬於告訴乃論，必須由被害人提告才會受理，不過，被害人不提告，不代表事情沒有發生，過去也曾發生，被害人因為不想鬧大，或擔憂性影像在對方手上，而在監護權、財物、甚至答應復合等方面妥協，的確有很多被害人考量的理由比較多一點，很多事情是不敢做的，包括沒有辦法評估要不要提告。

杜瑛秋表示，在這些案件裡，被害者有被威脅、恐嚇，等不平等的狀況，提醒民眾看待類似事件，或在親密關係過程中，必須了解未經同意偷拍側錄、以愛之名要求對方，都是不好的，會造成別人很大的傷害，例如有些性影像因為手機遺失而外流，這對女方的傷害是一輩子的，如果能不要拍就不要拍。

對於此案，杜瑛秋談及，根據判決書紀錄，被告指控「7、8個人被偷拍」，但只有「1個女方」出來證實，因此，法官認為被告講得太誇張，最終判決被告敗訴；至於以「吵架」等理由解釋Line對話內容是否說得通？杜分享過去實務經驗說，吵架所講的氣話通常不會講得這麼嚴重，用性影像來威脅，通常是真的啦，也能理解，女方在很多人關注此案的狀況下，可能擔心被肉搜，或者有其他顧慮，因此覺得不能向外界證實，這是很正常的事情。