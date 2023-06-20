結婚半年！妻想離婚「狂甩耳光巴頭」　他淚訴：聘金花了43萬

▲妻子家暴丈夫。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

圖文／CTWANT

家暴只有0次和無數次，無論如何，動手就是不對。大陸一名人夫哭訴，才結婚半年妻子便吵著要離婚，還對他家暴，受不了報警，沒想到警方說這是家庭糾紛，讓他很不能理解。

根據陸媒《極目新聞》報導，河南省駐馬店市一名人夫控訴，結婚花了近20萬人民幣（約新台幣86.2萬元），其中10萬人民幣（約新台幣43.1萬元）是聘金，怎料到僅半年妻子就吵著要跟他離婚；不僅如此，妻子還會對他家暴。

從監視器畫面可以看到，妻子不停連環甩人夫耳光，還用力捏人夫的臉，再重重朝頭巴下去、大力扯髮。人夫被打到臉部、脖子都紅了，但妻子仍不停手。人夫吐苦水，之後受不了報警，然而警方卻認為此事屬於家庭內部矛盾，讓他相當不能理解。對此當地警方回應，已經知曉此事，將會依法依規處理。

不少人看完影片後，紛紛留言「暴力就是暴力，不因為施暴者性別而改變」、「如果身份互換呢，警察還認為是家事嗎」、「她都這樣了，還分男女嗎，保護自己人身安全最重要」、「這日子沒法過」。

● 《ETtoday新聞雲》拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113



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