　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

阿里巴巴「1拆6」　財務官：將評估是否「放棄控制」

▲▼阿里巴巴　Alibaba 。（圖／路透社）

▲阿里巴巴。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電商龍頭阿里巴巴近日宣布，將集團分拆為6大業務集團和公司，並設有各自董事會。對此，阿里首席財務官徐宏30日進一步透露，在所有的業務板塊和業務公司裡，除了現在淘寶天貓商業集團之外，其他所有的業務集團和業務公司都會形成可獨立融資和分拆，包括尋找獨立上市主體，「整個市場是最好的試金石。」

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇30日在電話會議上表示，阿里每個業務性質不一樣，發展階段不一樣，面對的客戶、競爭市場都不一樣，所以這次的組織變革必要性更強，難度也會更大。

▼阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／路透社）

▲▼阿里巴巴馬雲 。（圖／路透社）

張勇提到，在成立6大業務集團和N家業務公司後，阿里巴巴將更好發揮控股股東作用，包括在初期階段控制每家公司的董事會，但經營關係會從業務運營走向資產運營和資本運營，各個板塊各自形成經營實體，「最大的變化是，每個公司有了自己的董事會和治理結構，具備條件的會形成自己的員工持股計劃，包括獨立第三方融資，也可以尋求上市可能性。」

對於哪些業務板塊會先獨立融資上市，阿里首席財務官徐宏透露，在所有的業務板塊和業務公司裡，除了現在淘寶天貓商業集團之外，其他所有的業務集團和業務公司都會形成可獨立融資和分拆，包括尋找獨立上市主體，「整個市場是最好的試金石。」

徐宏還說，未來所有具備條件的業務集團和公司，當它們都有獨立融資和上市的主體後，就會會準備好一個上一個，「在它們上市後，會進一步評估它們對整個阿里集團的重要性，來決定是不是保持控制，還是可以放棄控制。」

阿里巴巴28日宣布構建「1+6+N」的組織結構，在阿里巴巴集團之下，又設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字商業、菜鳥、大文娛等6大業務集團和多家業務公司。

▲阿里巴巴開放美國小企業銷售商品。（圖／路透）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
心疼狒狒「他不再踏進六福村」喊抵制！　網戳破現實
快訊／越南證實14偷渡者失聯！　恐全命喪大海
宋濤今晚會見馬英九！　明晚宴請馬家4姐妹、後天陪掃墓
5天連假一半以上有雨！　一圖秒懂「雨區變化」
快訊／美軍2架黑鷹直升機墜毀　傳多人死亡
快訊／台中房屋倒塌2原因曝！　市府勒令停工
俄軍女軍醫淪性奴　同袍逼換妻「不同意就槍殺」
快訊／台中屋倒塌埋3人　搜救犬發現受困者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬家4姐妹已到長沙！　宋濤今晚6點會見馬英九「明宴請、後天陪祭祖」

馬英九武漢行一早連趕3場　搖下車窗向圍觀民眾喊話：歡迎來台灣玩

阿里巴巴「1拆6」　財務官：將評估是否「放棄控制」

為求復合！男子捧鮮花守女友公司外　跪1天1夜遭勸阻仍不聽

馬英九參訪武漢抗疫展　見華航包機照片嘆：我們政府給你們造成困擾

跪在前女友公司門口！年輕男「捧花下跪」一天一夜　眾人驚呼可怕

傳簡訊給過世父訴苦　他收回訊「爸也想你」驚嚇後哭了

李顯龍訪中第二站！　博鰲論壇直言「最令人擔心的是中美關係」

宏都拉斯宣布總統卡蕬楚「很快」訪中　女兒此前已隨外長訪北京

蔡英文傳見麥卡錫　陸：汲取裴洛西的錯誤教訓！

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

馬家4姐妹已到長沙！　宋濤今晚6點會見馬英九「明宴請、後天陪祭祖」

馬英九武漢行一早連趕3場　搖下車窗向圍觀民眾喊話：歡迎來台灣玩

阿里巴巴「1拆6」　財務官：將評估是否「放棄控制」

為求復合！男子捧鮮花守女友公司外　跪1天1夜遭勸阻仍不聽

馬英九參訪武漢抗疫展　見華航包機照片嘆：我們政府給你們造成困擾

跪在前女友公司門口！年輕男「捧花下跪」一天一夜　眾人驚呼可怕

傳簡訊給過世父訴苦　他收回訊「爸也想你」驚嚇後哭了

李顯龍訪中第二站！　博鰲論壇直言「最令人擔心的是中美關係」

宏都拉斯宣布總統卡蕬楚「很快」訪中　女兒此前已隨外長訪北京

蔡英文傳見麥卡錫　陸：汲取裴洛西的錯誤教訓！

藍內參民調尚未討論！　朱立倫親訪韓國瑜：支持主要總統候選人

赴行政院會提「蛋缺價漲」　侯友宜籲中央以民為重否則問題加劇

台馬海纜線5年斷裂29次！　洪申翰籲數發部：應納國家基礎設施

台中老宅倒塌1死2待援　專家到場驚：隔壁也恐崩塌！籲盡快補強

東非狒狒「最終被最殘忍的對待」！　陳珮騏嘆：沒人真正反省

房東喊「變頻冷氣很省電」　他入住電費噴3000元火大！全場秒逆風

媽拉她跳海輕生！陳淑芳揭黑暗人生「金礦千金變負債」

少婦欣喜懷孕「腹內突爆血2公升」　竟罹罕見闊韌帶子宮外孕

星巴克首次進駐「98年古蹟圖書館」！復古「新竹州圖門市」今開幕

通訊行前擄人痛毆丟包　台南7囂張男女1小時就被逮

萌貓只睡水桶3年　殭屍手姿勢87分

大陸熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

記者晨跑巧遇「大喊馬前總統」

14歲少女被拐賣性侵　10年後「卻和加害者結婚」

6歲男童被墜樓男子砸中　經搶救不幸身亡

馬英九參訪辛亥革命館好嗨！　高喊：三民主義

馬英九參訪武漢抗疫展 見華航包機照片嘆：我們政府給你們造成困擾

側寫／南京殤！馬英九落淚

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

英九訪陸／辛亥革命紀念館留存國父珍貴史料

跪在前女友公司門口！年輕男捧花下跪一天一夜

前妻寫一道題！數學老師解不出　學生一看秒曝答案

傳訊給過世父訴苦　他收到回訊：爸也想你

美認證中國非開發中國家　陸網：還是發展中

白嫩網美搭車　噁男開一鍵脫衣APP

更多熱門

相關新聞

馬雲一回來…阿里巴巴宣布重組拆成6大集團

馬雲一回來…阿里巴巴宣布重組拆成6大集團

阿里巴巴創辦人兼合夥人馬雲回杭州後，集團即啟動成立24年來最大規模架構重組。阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇宣布，啓動「1+6+N」組織變革，將在阿里巴巴集團之下，分為六大業務集團和業務公司，並設有各自董事會。實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

螞蟻高管性侵白富美！車禍看上她搭訕下手

螞蟻高管性侵白富美！車禍看上她搭訕下手

傳馬雲拒絕中國回國邀請 　陸媒PO圖：已回國內

傳馬雲拒絕中國回國邀請 　陸媒PO圖：已回國內

阿里巴巴大舉裁員！　去年解僱近2萬名員工

阿里巴巴大舉裁員！　去年解僱近2萬名員工

馬雲在香港與泰國首富密會 1個月內兩度會面...合作內容引猜測

馬雲在香港與泰國首富密會 1個月內兩度會面...合作內容引猜測

關鍵字：

阿里巴巴

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面