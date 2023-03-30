阿里巴巴「1拆6」　財務官：將評估是否「放棄控制」

▲阿里巴巴。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電商龍頭阿里巴巴近日宣布，將集團分拆為6大業務集團和公司，並設有各自董事會。對此，阿里首席財務官徐宏30日進一步透露，在所有的業務板塊和業務公司裡，除了現在淘寶天貓商業集團之外，其他所有的業務集團和業務公司都會形成可獨立融資和分拆，包括尋找獨立上市主體，「整個市場是最好的試金石。」

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇30日在電話會議上表示，阿里每個業務性質不一樣，發展階段不一樣，面對的客戶、競爭市場都不一樣，所以這次的組織變革必要性更強，難度也會更大。

▼阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／路透社）



張勇提到，在成立6大業務集團和N家業務公司後，阿里巴巴將更好發揮控股股東作用，包括在初期階段控制每家公司的董事會，但經營關係會從業務運營走向資產運營和資本運營，各個板塊各自形成經營實體，「最大的變化是，每個公司有了自己的董事會和治理結構，具備條件的會形成自己的員工持股計劃，包括獨立第三方融資，也可以尋求上市可能性。」

對於哪些業務板塊會先獨立融資上市，阿里首席財務官徐宏透露，在所有的業務板塊和業務公司裡，除了現在淘寶天貓商業集團之外，其他所有的業務集團和業務公司都會形成可獨立融資和分拆，包括尋找獨立上市主體，「整個市場是最好的試金石。」

徐宏還說，未來所有具備條件的業務集團和公司，當它們都有獨立融資和上市的主體後，就會會準備好一個上一個，「在它們上市後，會進一步評估它們對整個阿里集團的重要性，來決定是不是保持控制，還是可以放棄控制。」

阿里巴巴28日宣布構建「1+6+N」的組織結構，在阿里巴巴集團之下，又設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字商業、菜鳥、大文娛等6大業務集團和多家業務公司。