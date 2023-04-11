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阿里巴巴發表自研AI「通義千問」　將連接旗下所有產品

▲▼阿里巴巴發表自研AI「通義千問」　將連接旗下所有產品。（圖／翻攝微博）

▲「通義千問」將連接阿里巴巴旗下所有產品。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴11日正式發表自行研發的AI大型語言模型「通義千問」，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇在發表會上表示，阿里巴巴所有產品未來將接入「通義千問」大模型，進行全面改造，「面向AI時代，所有產品都值得用大模型重新升級。」

張勇提到，在智能化時代，所有公司都在同一起跑線上 ，「所有的行業、軟件以及服務都值得基於新型的人工智能技術『重做一遍』，這不僅會帶來創新性的客戶體驗，同時也會讓我們的生產、工作、生活範式發生變化。」

張勇認為，AI大模型的出現是一個劃時代的里程碑，人類將進入到一個全新的智能化時代，「就像工業革命一樣，大模型將會被各行各業廣泛應用，帶來生產力的巨大提升，並深刻改變我們的生活方式。」

張勇指出，大模型是一場「AI+雲計算」的全方位競爭，超萬億（兆）參數的大模型研發，並不僅僅是算法問題，而是囊括了底層龐大算力、網路、大數據、機器學習等諸多領域的複雜系統性工程，需要有超大規模AI基礎設施的支撐。

張勇強調，十多年來，阿里雲已經累積了從飛天雲操作系統、晶片到智算平台的「AI+雲計算」的全棧技術實力，今天，阿里雲將把這些AI基礎設施和大模型能力向所有企業開放，共同推動AI產業的發展，「面對全新的AI時代，阿里雲已經做好了準備。」

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