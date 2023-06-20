李強會德國總統：不合作是最大風險　拒發展是安全隱患

▲李強晤德國總統。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院總理李強6月19日在柏林總統府，與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）會面時稱，他此行為落實兩國元首共識，持續增信釋疑，充實中德全方位戰略夥伴關係內涵，中方對中德合作的前景充滿信心，且認為最大的風險是不合作，最大的安全隱患是不發展。

據《新華社》報導，李強首先轉達國家主席習近平對史坦麥爾的親切問候。李強表示，去年是中德建交50周年，習近平同史坦麥爾互致賀電並通電話，為雙邊關係健康穩定發展提供戰略引領。中國始終高度重視中德關係。他此次訪德並同蕭茲總理共同主持第七輪中德政府磋商，就是為了落實兩國元首共識，持續增信釋疑，挖掘雙邊合作新機遇，充實中德全方位戰略夥伴關係內涵，助力兩國發展和全球經濟復蘇。

李強指出，中德沒有根本利害衝突，合作基礎扎實，發展動力強勁。中方對中德合作的前景充滿信心。中方一貫支持開放合作，認為最大的風險是不合作，最大的安全隱患是不發展。中方願同德方一道堅持和平發展合作，為全球穩定繁榮發揮建設性作用，為變亂交織的世界提供更多確定性。中國發展是對世界的積極貢獻，是各國的重要機遇。

根據報導，史坦麥爾請李強轉達對習近平的誠摯問候，表示德國願做中國可信任的合作夥伴，共同維護貿易自由化，應對氣候變化等挑戰。德方反對脫鉤，反對任何形式的陣營對抗，願同中方加強溝通，共同為促進世界和平與發展作出努力。

雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換了意見。