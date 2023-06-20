館長號召716凱道大遊行！　侯友宜、柯文哲全表態了

▲館長陳之漢將與前立委黃國昌上凱道遊行，訴求司法正義、居住正義 。（圖／館長臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨（19日）晚間出席台大政治系學會、亞太青年協會舉辦的「校園總統馬拉松」。針對學生提問，網紅「館長」陳之漢聯手前立委黃國昌，以司法正義、居住正義為訴求，共同號召民眾7月16日上凱道遊行，侯友宜表態力挺，他不但在遊行上給予支持，在多元發聲的管道上也會要給予支持。

館長於18日發布「這幾年，你過的好嗎？」遊行宣傳影片，在影片中，館長問道：「再四年，你受得了嗎？給自己一個改變台灣的機會！」並邀請民眾於7月16日參與凱道遊行。

▲台大演說被問及，是否出席館長凱道遊行？侯友宜首度表態：非常支持。（圖／記者李毓康攝）

是否會出席、支持「館長」號召的凱道遊行？侯友宜回應，表示當年無殼蝸牛運動他也見證過，人民在這個年代經歷的房價痛苦比那個年代還辛苦，很多人放在心裡沒有講出來，館長與黃國昌願帶頭站出來呼籲居住正義，他對此非常支持，不但在遊行上給予支持，在多元發聲的管道上他也要給予支持。

事實上，館長日前在直播訪談中，就邀請民眾黨主席柯文哲出席司法正義、居住正義遊行，柯文哲當場毫不猶豫回應表示「可以！沒有問題」，並承諾會親自出席。

▼柯文哲表態支持，承諾出席凱道遊行。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）