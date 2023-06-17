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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／侯友宜閉關備戰台大演講！　內容曝光「直球對決」犀利提問

▲新北市長侯友宜出席「政治進入校園PLUS」座談。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜日前出席「政治進入校園PLUS」座談。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前到政大演講，面對學生提問卻因答非所問、問A答B等情況，讓學生忍不住打斷侯友宜，事後更被剪成影片在網路瘋傳；面對侯友宜19日即將到台大演講，藍營人士更認為該直球對決避免慘劇重演。據了解，侯友宜今日未安排任何公開行程，就是在閉關演練，希望週一能夠一雪前恥。

侯友宜團隊幕僚表示，不論是政大場還是台大場，侯友宜都非常認真看待，即使每日市政行程、會議加上選舉行程，已經幾乎從早排到晚上，但侯友宜仍利用每天空檔時間閱讀資訊，並與幕僚討論演講及問答內容，而最重要的目標，並非要證明自己的口才或政績，而是希望能讓學生看到侯友宜真誠、踏實的一面。

對於即將到來的台大校園總統馬拉松部分，根據主辦方安排，表定短講時間是15分鐘，後續一個小時為問答交流，前兩黨候選人致詞短講大約都在15到20分鐘結束，後續一個小時為現場聽眾提問，侯友宜也將比照主辦方安排及慣例進行。

據了解，台大當天的演講，侯友宜除了將針對各項內政、外交、兩岸等議題，表達觀點及解方外，同時也會對於青年學子的各項犀利提問，做好直球對決的準備。

不過，據透露，有數位過往有陳抗紀錄以及參加社運的人士報名參加台大場，擔心會有滋擾情事，但侯友宜團隊幕僚表示，可預見會有類似政大場，被抗議或針對性提問的情形發生，但一切都尊重校園自主以及學生發聲的權益，身為總統候選人，絕對會直接面對，就像侯在政大面對抗議團體，甚至親自走到前面致意。

另，據了解，侯友宜當天在政大演講前，場外抗議的人士，即有不少親綠份子，包括帶頭抗議的前學生會幹部，即有台灣基進背景，而現場聽眾也不乏立場親綠的人士甚至非政大學生，主持人也被發現是民進黨青年部成員。而在學生提問過程，綠營側翼「徐閉」更在現場一度高分貝打斷，要求點名提問，令不少現場學生議論紛紛，也有分別參加過賴清德、柯文哲演講場次的學生認為，侯友宜這場的提問氣氛，確實「有點特別」。

至於侯友宜政大場演講內容，雖遭綠營及側翼剪輯影片瘋傳，製造批評聲浪。侯團隊幕僚也補充，因政大場網路充斥太多刻意剪輯的影片帶方向，這次演講後，會盡快藉由影片及社群平台，讓侯友宜想闡述的議題及與學生的問答，透過新媒體方式被更多青年學生看到，讓外界了解侯友宜的理念。
 

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