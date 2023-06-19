　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸總理李強訪問德國　強調雙方深入交流、維護國際供鏈穩定

▲▼ 李強訪問德國 。（圖／翻攝 新華社）

▲ 李強訪問德國 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院總理李強昨18日抵達柏林，將展開第七輪中德政府磋商並對德國進行正式訪問。此行重點，李強指出，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則與德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，一同維護國際產供鏈穩定。

《新華社》今19日報導，大陸國務院總理李強乘包機離開北京，應德國總理蕭茲和法國政府邀請，赴德國舉行第七輪中德政府磋商並對德進行正式訪問，對法國進行正式訪問並出席新全球融資契約峰會。國務委員兼國務院秘書長吳政隆等陪同人員同機離京。

當地時間18日晚，李強乘坐的包機抵達柏林布蘭登堡機場。禮兵沿紅地毯兩側列隊致敬，德國政府代表和中國駐德國大使吳懇等到機場迎接。

李強表示，德國是我就任中國國務院總理後首次出訪的第一站。這將是一次傳承友誼之旅、深化合作之旅。去年，習近平主席同史坦麥爾總統就兩國建交50週年互致賀電並通電話，為雙邊關係發展作出戰略引領。近年來，中德關係始終穩步向前，兩國合作持續深化拓展，雙方在經貿、科技、人文、綠色等領域合作不斷取得新成果。

李強指出，第七輪中德政府磋商是兩國新一屆政府組成後的首次全面對接，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則同德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，充實全方位戰略夥伴關係內涵，為維護國際產供鏈穩定和世界和平繁榮發出積極有力信號。

李強強調，當今世界進入新的動盪變革期，越是在變亂交織的時代，越需要中德兩國人民發揚友好傳統、加強交流合作，凝聚智慧、克服挑戰、抓住機遇。中方願同德方一道按照兩國元首達成的重要共識，推動中德關係實現新發展，攜手共創人類美好未來。

訪德期間，李強將會見德國總統史坦麥爾，與蕭茲總理共同主持第七輪中德政府磋商並出席中德經濟技術合作論壇和中德企業家圓桌會，同德工商界代表座談，訪問巴伐利亞州並參觀德國有關企業。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／國道1死1命危　7家屬跪遺體痛哭：拜託先救啦
宥勝「神預言翻車下場」尷尬了！　被女學生狂撩起生理反應
快訊／國3聯結車撞緩撞車！　2工人「1死1命危」
手搖飲店「買1送3」可累送　只限今天
快訊／國道緩撞車被撞　2工人慘困車底搶救中
快訊／高雄4醫不當使用「苯巴比妥」　至少20名幼童受影響
快訊／警匪對峙2hrs！歹徒「連開3槍」　現場起獲4把槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸總理李強訪問德國　強調雙方深入交流、維護國際供鏈穩定

整頓軍紀！　大陸頒解放軍領導幹部「交往行為規範」

分屍案名媛蔡天鳳出殯　粉色系靈堂擺「最美沙龍照」送最後一程

地鐵女員工疑遭醉漢「月台上當眾猥褻」　強壓身下畫面曝

王毅會見布林肯！　預料「台灣問題」仍是中美角力焦點

長期受家暴！人妻「為護兒」連刺尪3刀　法院判無罪：正當防衛

陸1至5月高技術製造業投資增長12.8％　電池「新三樣」出口增超50％

福建向金門供水近5年「日供水量翻倍」　實驗員親揭水質誤差原因

港麥當勞員工被責罵「切肉刀怒砍經理」　小朋友慶生目擊崩潰尖叫

大四兒出社會實習「月薪6萬元」！媽媽聽完笑到發抖：終於能退休

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

等行人過馬路遭休旅車猛叭　他搖車窗狂罵+檢舉：有人啦

陸總理李強訪問德國　強調雙方深入交流、維護國際供鏈穩定

整頓軍紀！　大陸頒解放軍領導幹部「交往行為規範」

分屍案名媛蔡天鳳出殯　粉色系靈堂擺「最美沙龍照」送最後一程

地鐵女員工疑遭醉漢「月台上當眾猥褻」　強壓身下畫面曝

王毅會見布林肯！　預料「台灣問題」仍是中美角力焦點

長期受家暴！人妻「為護兒」連刺尪3刀　法院判無罪：正當防衛

陸1至5月高技術製造業投資增長12.8％　電池「新三樣」出口增超50％

福建向金門供水近5年「日供水量翻倍」　實驗員親揭水質誤差原因

港麥當勞員工被責罵「切肉刀怒砍經理」　小朋友慶生目擊崩潰尖叫

大四兒出社會實習「月薪6萬元」！媽媽聽完笑到發抖：終於能退休

大咖已婚男主持爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰哭　竟被回：妳流淚也美

抓到了！高雄名醫用苯巴比妥被停業　網傳「幼兒吃神藥乖乖睡」

返鄉出遊看這圖！端午連假「午後雷雨區漸增」　周末雨區最廣

綠生活非口號！花蓮社區減碳創意餃競賽　徐榛蔚：都是狠餃色

熱火搶輸太陽原因曝！　改「全力追求里拉德」搭巴特勒

糗！騎士停等紅燈手機掉了　彎腰撿拾誤催油門衝撞機車

今晚威力彩飆6.2億！「4星座、4生肖」最有機會抱走頭獎

端午連假吃爆！　超商連4天「霜淇淋買1送1」口味任遠

前議員集體貪污　劉邦友血案唯一活口鄧文昌無罪！呂邱葉有罪定讞

宥勝、蕾拉捲性騷風波！律師打臉「這名句」轟：和朱學恒一樣噁

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

大陸熱門新聞

兒出社會實習月薪6萬！媽媽爽到發抖

麥當勞員工被罵　切肉刀怒砍經理

陸向金門供水5年「日供水量翻倍」

蔡天鳳被害近4個月　明天終於要火化

30歲女參加同學會！揹「普通包包」被看不起

貨車翻車40噸滾燙瀝青灑下　母子路過慘活活燙死

女舉牌求復合　前夫爆料逆轉

地鐵女員工疑遭醉漢月台上當眾猥褻　強壓身下畫面曝

港女來台撕掉入國申請表！身分是校長

人妻「為護兒」連刺尪3刀　法院判無罪：正當防衛

王毅會見布林肯！　

她裸體躺床遭陌生男刷卡闖入　酒店：開錯房

分屍案名媛蔡天鳳出殯 粉色系靈堂擺「最美沙龍照」送最後一程

陸行動支付「可綁境外卡」了！

更多熱門

相關新聞

陸國常會關注經濟變化　將採更有力措施

陸國常會關注經濟變化　將採更有力措施

中國大陸國務院總理李強16日主持召開國務院常務會議，研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，審議通過《加大力度支持科技型企業融資行動方案》及《私募投資基金監督管理條例》草案。

李強上任後首訪選德、法　陸外交部：力推雙方關係發展

李強上任後首訪選德、法　陸外交部：力推雙方關係發展

陸遠洋漁船印度洋翻覆39人失聯　習近平李強指示全力救援

陸遠洋漁船印度洋翻覆39人失聯　習近平李強指示全力救援

BBC分析：李強上任釋放3個訊號　面臨3道難題

BBC分析：李強上任釋放3個訊號　面臨3道難題

從庫克到李顯龍　中國想說什麼？

從庫克到李顯龍　中國想說什麼？

關鍵字：

李強

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

蕾媽替宥勝道歉！間接證「抓包外遇」忍2年

宥勝遭踢爆性騷　「機智CP」周曉涵發聲：怎可能沒遇過

宥勝「靈修後」突告白！蕾媽從兄弟變情人

楊敬敏爆出軌道歉：將離開球場

韓網紅直播中輕生「搶救1周不治」

愛女遭迷姦拍片服藥亡！父私刑虐死惡狼判5年10月

直擊／楊丞琳內褲被扯當眾尖叫！　李榮浩包廂全目睹

Jennie「站台上發呆」影片瘋傳！

他「三酸甘油脂飆高」！專家一看早餐菜單搖頭

宥勝跨坐揉胸「道歉沒用」！　律師早看穿：恐涉強暴未遂

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

即／高雄恐怖命案！男「吊掛3樓高陸橋」詭異亡

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面