陸總理李強訪問德國　強調雙方深入交流、維護國際供鏈穩定

▲ 李強訪問德國 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院總理李強昨18日抵達柏林，將展開第七輪中德政府磋商並對德國進行正式訪問。此行重點，李強指出，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則與德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，一同維護國際產供鏈穩定。

《新華社》今19日報導，大陸國務院總理李強乘包機離開北京，應德國總理蕭茲和法國政府邀請，赴德國舉行第七輪中德政府磋商並對德進行正式訪問，對法國進行正式訪問並出席新全球融資契約峰會。國務委員兼國務院秘書長吳政隆等陪同人員同機離京。

當地時間18日晚，李強乘坐的包機抵達柏林布蘭登堡機場。禮兵沿紅地毯兩側列隊致敬，德國政府代表和中國駐德國大使吳懇等到機場迎接。

李強表示，德國是我就任中國國務院總理後首次出訪的第一站。這將是一次傳承友誼之旅、深化合作之旅。去年，習近平主席同史坦麥爾總統就兩國建交50週年互致賀電並通電話，為雙邊關係發展作出戰略引領。近年來，中德關係始終穩步向前，兩國合作持續深化拓展，雙方在經貿、科技、人文、綠色等領域合作不斷取得新成果。

李強指出，第七輪中德政府磋商是兩國新一屆政府組成後的首次全面對接，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則同德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，充實全方位戰略夥伴關係內涵，為維護國際產供鏈穩定和世界和平繁榮發出積極有力信號。

李強強調，當今世界進入新的動盪變革期，越是在變亂交織的時代，越需要中德兩國人民發揚友好傳統、加強交流合作，凝聚智慧、克服挑戰、抓住機遇。中方願同德方一道按照兩國元首達成的重要共識，推動中德關係實現新發展，攜手共創人類美好未來。

訪德期間，李強將會見德國總統史坦麥爾，與蕭茲總理共同主持第七輪中德政府磋商並出席中德經濟技術合作論壇和中德企業家圓桌會，同德工商界代表座談，訪問巴伐利亞州並參觀德國有關企業。