台灣民意基金會民調：蔡英文聲望42.3％　陷入第四次執政困境

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會（TPOF）20日公布6月「政黨競爭、總統聲望與2024總統大選」民調報告，關於總統蔡英文總統聲望，4成2民眾表示基本上贊同她處理國家大事的方式，4成8不贊同，不贊同者比贊同者多6個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆直指，受到性騷案、大法官提名爭議影響，是2019年5月以來民怨最高漲的時刻之一，陷入第四度執政困境。

根據民調結果，當被詢問「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」11.9％民眾表示非常贊同，30.4％還算贊同，24.9％不太贊同，23.3％一點也不贊同，6.4％沒意見，3.2％不知道或拒答。

游盈隆表示，蔡英文正第四度陷入執政困境，距前次執政困境結束才一個月，與上個月相比，蔡英文總統聲望出現相當明顯的變化，「總統職務表現贊同率」下滑3個百分點，而「總統職務表現不贊同率」急遽上揚11.4個百分點，使得原本贊同她國家領導方式的人比不贊同者多8.5個百分點，如今翻轉過來，不贊同者比贊同者多6個百分點。

游盈隆分析，較可能導致蔡英文聲望下跌的短期因素有兩個：一是民進黨近期性騷擾案的衝擊，由於民進黨此次爆發的性騷擾案都是蔡英文兼黨主席任內發生，再加上與蔡關係密切的總統府資政顏志發被檢舉涉性騷擾，6月4日總統府第一時間對外表示，對此案沒有調查權，被外界解讀為蔡英文意圖推卸責任，輿情大譁；二是4位新任大法官提名爭議，因為4位大法官都被在野黨認為親綠，使得未來15位大法官清一色都是綠的，司法權能否獨立運作面臨考驗，蔡的重要人事安排是否妥適，也再次備受質疑。

除此之外，游盈隆補充，台灣近期通貨膨脹，物價飛漲，升斗小民生活壓力倍增，加上全球性市場需求減弱，台灣出口衰退，製造業無薪假明顯增加，總體經濟表現不佳等，也可能是重要因素。從長期趨勢看，蔡英文聲望已連續7個月在低檔徘徊，這次不贊同總統處理國家大事方式的人又飆上4成8，是2019年5月以來民怨最高漲的時刻之一，對2024總統與立委選舉會帶來什麼負面的衝擊和影響，值得進一步觀察。

本次調查訪問期間是2023年6月12至13兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布6月份民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）