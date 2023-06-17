台東縣信賴台灣之友會成立　劉櫂豪盼鄉親全力支持賴清德

▲台東縣信賴台灣之友會成立。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪積極協助推動台東縣信賴台灣之友會，17日於台東市娜路彎大酒店正式成立，2024總統候選人賴清德、台東縣信賴台灣之友會理事長余文儀及支持民眾踴躍出席參與。劉櫂豪呼籲台東鄉親全力支持賴清德當總統，帶領台灣維護主權尊嚴。

劉櫂豪強調，這些年來賴清德副總統期待跟更多台東鄉親進一步接觸，積極走出台北深刻了解台灣不同角落不同的生活，賴清德把台東放心中，希望台東鄉親也把賴清德放心中，2024年將重責大任託付給賴清德，讓賴清德做資源合理分配、公義分配的好總統。

劉櫂豪呼籲台東鄉親，把賴清德在我們心中的溫暖和感情，化為對台灣最深的疼惜。過去8年來在蔡英文總統的帶領下，一步一步穩健帶領台灣維護主權尊嚴、經濟轉型、推出社會住宅、還有0到6歲國家跟你一起養政策。劉櫂豪強調，蓋一棟房子，不能中途換師傅，要延續政績，一起讓歷練完整的賴清德，作值得期待與託付的總統。

劉櫂豪強調，相較全國，台東選民數量不多，又藍大於綠，賴副總統還是經常造訪台東，心想的不是選舉票數，而是每一次來台東都能夠大家帶來溫暖，呼籲台東鄉親不只在今天，在七個月後的總統大選都要給賴清德最大的支持，每一張選票都代表深深的寄望，台灣已經看見前方的亮光，一步步向前行。