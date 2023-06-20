台灣民意基金會民調：賴清德36.5％、柯文哲29.1％、侯友宜20.4％

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，台灣民意基金會（TPOF）20日公布6月「政黨競爭、總統聲望與2024總統大選」民調報告，結果顯示，民進黨總統參選人賴清德以36.5％支持度居冠，民眾黨總統參選人柯文哲29.1％躍居第二，國民黨總統參選人侯友宜20.4％敬陪末座；另外在感情溫度調查面向，賴清德、柯文哲分別高居冠亞軍，鴻海集團創辦人郭台銘以52.35排行第三，侯友宜僅獲48.78墊底。

根據此次民調結果，當被詢問「2024台灣總統大選，目前看來，將由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您傾向支持誰？」結果發現：賴清德36.5％一馬當先，柯文哲29.1％躍居第二，侯友宜20.4％敬陪末座；此外，8.8％尚未能決定，5.2％沒意見、不知道、拒答。賴清德領先柯文哲7.4個百分點，柯文哲領先侯友宜8.7個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，和上個月相比，賴清德略增0.7個百分點，柯文哲上揚4個百分點，侯友宜大幅下滑7.2個百分點。上個月賴清德原本領先侯友宜8.2個百分點，如今擴大領先到16.1個百分點；侯友宜上個月原本領先柯文哲2.5個百分點，如今反被超前8.7個百分點。這項發現顯示，本月總統選情出現重大戲劇性變化，賴清德維持原有支持度，繼續居領先地位；柯文哲上揚4個百分點，首度躍居第二；侯友宜支持度大幅下滑到只剩2成。

從年齡層看，20至24歲，6成7支持柯文哲，8.8％支持賴清德，7.4％支持侯友宜；25至34歲，4成支持柯文哲，2成8支持賴清德，1成3支持侯友宜；35至44歲，3成5支持柯文哲，3成2支持賴清德，2成支持侯友宜；45至54歲，3成6支持賴清德，3成4支持柯文哲，1成9支持侯友宜；55至64歲，4成7支持賴清德，2成6支持侯友宜，1成7支持柯文哲；65歲及以上，4成7支持賴清德，2成7支持侯友宜，9.6％支持柯文哲。

游盈隆表示，賴清德已處於穩定領先的狀態，與來勢洶洶、位居第二的柯文哲相差7.4個百分點，那是一個還算舒適的差距；侯友宜過去7個月支持度大起大落，隨著黨內提名爭議擴大，以及表現不如支持者預期，再加上新北幼兒餵藥案的一記重擊，導致人氣與支持度空前重挫；而柯文哲「像一隻會噴火的哥吉拉」，這和他訪美歸來之後，勇於針貶時局，火力全開，大膽提出自己對國家大政的觀點有關，「當侯友宜聲勢急遽轉弱的時候，他不無席捲全台藍白選票，對賴清德構成嚴重威脅的可能」。

此外，根據此次民調結果，針對國人對賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘的「感情溫度」進行調查，感情平均溫度越高，表示人氣越高，人緣越好，賴清德56.48度排行第一，柯文哲53.06排行第二，郭台銘52.35排行第三，侯友宜48.78排行第四，敬陪末座。

本次調查訪問期間是2023年6月12至13兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布6月份民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）