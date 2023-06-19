學生再逼問「落選是否辭市長」　侯友宜：新北市就是台灣縮影

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（19）晚赴台大參加「校園總統馬拉松」與學生座談活動，一位同學從8日的政大活動到今天的台大活動都參加，並都提出相同的2個問題：總統選輸會不會辭市長？對立委陳雪生性騷案的態度？侯友宜答，新北市對他來說就是台灣縮影，之所以參選總統，是要從地方的小事由下往上來看大事。侯並呼籲國民黨，用高標準來檢視性騷案，並把實際內容對外公布說明。

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

見到這位同學連續參加兩場座談活動，侯友宜表示，上次沒有回答好這位同學的問題，感到很抱歉，因此這次看到他來感到很開心，也很謝謝年輕朋友給予省思跟檢討。針對選輸會否退選一事，侯表示，會有節奏地往前走，新北市對他來說就是台灣縮影，很多議題中央沒有考慮地方的需求、資源分配不公，使得地方發展受到阻礙。

侯友宜強調，之所以參選總統，是要從地方的小事由下往上來看大事，很多基層的事情能夠迅速解決，不要8400億預算都不知道花去哪裡？他表示，新北市最欠什麼？最欠軌道建設，最欠整體開發速度緩慢無法跟國際接軌，這些問題經常跟中央反映，所以只要自己能夠進到中央，這些問題一定加快解決。他並強調，所有節奏都規劃到2030，新北市10年願景只要好好做，就能夠帶動台灣永續發展。

至於陳雪生性騷案，侯友宜表示，對他個人來說標準都是一樣，都是對受害者站出來的過程，給予最強後盾，對加害者絕對不姑息，用更嚴格標準來檢驗他，對任何人與政黨都一樣標準，從來沒變過。侯強調，針對國民黨調查性騷他都呼籲公正客觀，並把實際內容對外公布說明，用高標準來檢視。侯也說，國民黨提出性騷擾的修法，民進黨阻止，這個也要檢討，例如告訴乃論的期限，也應該討論。