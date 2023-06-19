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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜台大談國防、國政論述　柯文哲辦公室批「抄襲」：只改1個字

▲▼侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜19日晚間赴台大與學生對談，不斷被問及兩岸、新北餵藥案、能源問題，現場還發生主持人陳以信幫忙翻譯等爭議，引發網路熱議。民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡19日晚間批評，侯友宜演講有部分抄襲柯文哲，「感覺不像看馬拉松，比較像躲避球。」

陳智菡19日晚間於臉書表示，今晚侯友宜出席「2024校園總統馬拉松」，全程聽完後，除了演講有部分抄襲柯文哲、學生爆氣，質疑實問虛答外，沒有聽到太多記憶點。

陳智菡舉例，抄襲點有2個，包括「國防論述」，柯文哲為「備戰不畏戰、能戰不求戰」，而侯友宜改了一個字，變成「備戰不啟戰」；「國政論述」部分，柯文哲主張「聯合政府，團結台灣」，侯友宜則是「團結台灣」。

陳智菡批評，主持人、國民黨籍立委陳以信一直在技術性拖延時間，學生用中文提問，問完陳以信還要幫忙翻譯、重複再確認一次，但最後許多問題侯友宜仍無法正面回答，包含新北市為何要做全國幼兒篩檢？財源哪裡來？侯友宜一下說要延長兵役「加強訓練」，一下又要役男一邊服役、一邊學習未來與社會接軌的技能，是前後矛盾？

陳智菡提及，又如同能源問題，侯友宜說要讓核電廠延役，卻沒說如何解決新北不發乾式儲存槽使照，導致核二廠一號機必須提早停止運轉的問題，是想轉彎又抓不到方向，「實問虛答，透過直播可以感受部分學生的無奈與不耐，感覺不像看馬拉松，比較像躲避球。」

▼柯辦發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼2023民眾黨主席柯文哲將以民眾黨總統大選參選人的身分，4/8啟程前往美國展開為期21天的訪美行程。今日(3/6)由黨秘書長周台竹及柯文哲辦公室發言人陳智菡召開記者會說明防美行程細節。（圖／記者湯興漢攝）

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北市台北市柯文哲侯友宜國民黨民眾黨2024總統大選

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