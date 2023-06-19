侯友宜台大談國防、國政論述　柯文哲辦公室批「抄襲」：只改1個字

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜19日晚間赴台大與學生對談，不斷被問及兩岸、新北餵藥案、能源問題，現場還發生主持人陳以信幫忙翻譯等爭議，引發網路熱議。民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡19日晚間批評，侯友宜演講有部分抄襲柯文哲，「感覺不像看馬拉松，比較像躲避球。」

陳智菡19日晚間於臉書表示，今晚侯友宜出席「2024校園總統馬拉松」，全程聽完後，除了演講有部分抄襲柯文哲、學生爆氣，質疑實問虛答外，沒有聽到太多記憶點。

陳智菡舉例，抄襲點有2個，包括「國防論述」，柯文哲為「備戰不畏戰、能戰不求戰」，而侯友宜改了一個字，變成「備戰不啟戰」；「國政論述」部分，柯文哲主張「聯合政府，團結台灣」，侯友宜則是「團結台灣」。

陳智菡批評，主持人、國民黨籍立委陳以信一直在技術性拖延時間，學生用中文提問，問完陳以信還要幫忙翻譯、重複再確認一次，但最後許多問題侯友宜仍無法正面回答，包含新北市為何要做全國幼兒篩檢？財源哪裡來？侯友宜一下說要延長兵役「加強訓練」，一下又要役男一邊服役、一邊學習未來與社會接軌的技能，是前後矛盾？

陳智菡提及，又如同能源問題，侯友宜說要讓核電廠延役，卻沒說如何解決新北不發乾式儲存槽使照，導致核二廠一號機必須提早停止運轉的問題，是想轉彎又抓不到方向，「實問虛答，透過直播可以感受部分學生的無奈與不耐，感覺不像看馬拉松，比較像躲避球。」

▼柯辦發言人陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）