侯友宜台大學生座談爆口角　國發所校友爆氣嗆陳以信主持不公

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（19）晚赴台大參加「校園總統馬拉松」與學生座談活動，現場湧入大批學生跟媒體，並由立委陳以信擔綱提問主持人。但晚間接近9時快結束時，身穿深藍外衣的台大國發所黃姓校友因不滿陳以信都讓非台大學生提問而當場暴怒，侯友宜表情有點尷尬，陳以信趕忙強調，也並不認識在場同學，都是隨機點名，不過他也趕緊補點該黃姓校友提問。

本場活動在提問環節由台大校友、立委陳以信擔任主持人，陳以信上場擔任主持人時，先致詞了約4分鐘，並事前呼籲提問者，每次提問以最好以2個主題為限，盡量不要超過3個主題，其中一位師大附中學生提問時，質問侯友宜「如果連四百萬人口的新北市餵藥案都顧不好，怎麼顧全台灣」，陳還稱學生問題很尖銳。

而在接近座談會結束時間大約晚上九點時，一位身穿深藍外衣的台大國發所黃姓校友忽然起身爆氣怒嗆，痛斥陳以信都點名非台大學生提問，而自己身為台大校友卻都沒有機會。陳以信趕忙解釋，自己都不認識在場同學，所以點名都是隨機的，且稍早也有點名台大護理系同學，絕非刻意不點名。

由於黃校友表達高度不滿，在這輪提問中，陳以信便請這位校友提問。黃校友質問，侯友宜現在民調疲軟，會否把機會讓給郭台銘？還是會退選讓給柯文哲？他也引述侯友宜提出囤房稅政見，質問侯友宜名下也有多間房產，是否該先把新北市的囤房稅拉到10％？