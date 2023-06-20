台灣民意基金會：52.8％認同中國最愛侯友宜　游盈隆示警「死亡之吻」

▲根據民調，侯友宜被過半數民眾認為是中方屬意人選。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

面對2024總統選舉，台灣民意基金會（TPOF）20日公布6月「政黨競爭、總統聲望與2024總統大選」民調報告，結果顯示，高達54％民眾認為「美國比較希望民進黨總統參選人賴清德當選」，另有52.8％認為「中國（中共）比較希望國民黨總統參選人侯友宜當選」。台灣民意基金會董事長游盈隆警告，親美是絕大多數台灣人的特質，至於被中國屬意，無異於「死亡之吻」。

根據此次民調結果，當被詢問「2024總統大選，在賴清德、侯友宜、柯文哲3人當中，您覺得美國比較希望誰當選？」結果發現：54％覺得美國比較希望賴清德當選，12.9％覺得是侯友宜，12.3％覺得是柯文哲，10.4％很難說，10.5％不知道、拒答。

游盈隆表示，在明顯過半數台灣選民眼中，賴清德是美方較支持、較能接受的人選，一言以蔽之：美選之人。他說明，這種主觀的感覺，不論怎麼形成的，對2024台灣總統大選將有重大影響，對賴清德總統選情利遠大於弊，因為親美是絕大多數台灣人的特質，人們也相信，美國支持的總統候選人當選機率比較大。

此外，當被詢問「2024總統大選，在賴清德、侯友宜、柯文哲3人當中，您覺得中國（中共）比較希望誰當選？」結果發現：52.8％覺得中國（中共）比較希望侯友宜當選，25％覺得是柯文哲，6.9％覺得是賴清德，7.5％很難說，7.9％不知道、拒答。

游盈隆指出，明顯過半數台灣選民眼中，侯友宜是中方較屬意的人選，是「中選之人」。不過，這種主觀的感覺，不論是怎麼形成的，在台灣政治文化或總體政治環境下對當事人並不是一件好事，對侯友宜總統選情弊遠大於利，在台灣，親中／親共不僅不是絕大多數台灣人的特質，在日常政治語言中更帶有強烈負面意涵。

游盈隆示警說，任何人凡被認為是中國（中共）最屬意的人選，無異「死亡之吻」，候選人不管是選總統或立委都避之唯恐不及。以侯友宜平常的言行及一貫謹慎的政治風格應不至於會被聯想成中共最屬意的人選，最有可能是因為他被國民黨徵召參選而後產生的聯想。無論如何，當過半數選民有這樣的認知或聯想時，必將對2024台灣總統大選產生重要的影響。

本次調查訪問期間是2023年6月12至13兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布6月份民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）