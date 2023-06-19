總統民調淪老三將「讓給郭台銘選」？　侯友宜：打死不退

▲侯友宜台大演說。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人新北市長侯友宜今（19）日晚間赴台大校園總統馬拉松座談會，現場學生提問踴躍，被問到若民調低會不會放棄參選？是否會換鴻海董事長郭台銘參選？侯回應，自己的人生只要設定目標就永不放棄，會堅持到最後！學生追問會打死不退嗎？侯斬釘截鐵稱「打死不退。」

侯友宜指出，人生當中不管在什麼職位，既然設定目標、講出來，為國家犧牲奉獻義無反顧、在所不辭。就像當刑警在槍林彈雨下，他絕不退縮，現在全部的箭都射向他，也從來沒有懼怕過，「這就是我的人生，只要設定目標就永不放棄」，會堅持到最後絕對不放棄。學生不死心追問會打死不退嗎？侯說「打死不退。」

不過，目前除有民眾黨主席柯文哲、副總統賴清德參選總統外，鴻海創辦人郭台銘也熱身，學生提問侯友宜自認為跟這幾人有什麼不同，甚至如何跟柯搶非綠選民的票，或不讓自己被棄保？侯友宜答，去年台北市長也是三腳督，不認為有棄保，選民都是投下他們智慧的選擇，而選舉就像跑馬拉松，跟安西教練說的一樣，放棄比賽就結束了，「我絕對不可能放棄」。

至於跟其他候選人差異，侯強調自己是從基層歷練上來，沒有一個職位跳過，大小事可以說是親力親為，就像50年沒人改變的塭仔圳、30年不做的五股垃圾山都做了。

學生也提問對於特赦扁案態度，侯說，他在北市刑大時「阿扁是我的長官」，但他在警察時代並未加入政黨，捍衛行政中立。而作為警察只有一個態度，對就是對、錯就是錯，要不要特赦，是總統權責，能不能特赦，他認為遵守法律規定，才是最重要關鍵。