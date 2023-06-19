停車場建設持續前行　新北盼前瞻公允支持

▲板橋忠孝公園停車場統包工程歷經6次流標後，市府重新檢討發包策略，終於成功發包。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市前瞻1.0停車場核定23案，原總經費需求100億元，當時中央核給前瞻41億元；後因疫情缺工缺料，導致停車場總經費爆增至137億元，新北市府曾請求中央按比例增加前瞻，遭中央斷然拒絕。

交通局指出，新北市加強停車場建設，不僅能滿足市民停車需求，並改善城市運行秩序，新北市再提出15案爭取前瞻2.0停車場補助，迄今僅長安機械、玫瑰立體停車場2案獲核給前瞻3.8億元，不及總經費15.5億元的24.5%；總計新北市25案前瞻停車場經費增至154 億元，自籌款累計高達109億元，地方財政吃緊，停管基金負債近74億元，停車場建設經費缺口仍只得由新北市自籌。

交通局表示，以今天開工動土的板橋忠孝公園停車場案為例，因受到國際原物料飆漲，以及疫情缺工缺料影響，統包工程歷經6次流標後，市府重新檢討發包策略，調整增加1.9億元，終於成功發包，於今天舉行開工動土，預計2025年5月完工，在在展現市府團隊拚市政的決心，更籲請中央前瞻能按比例調整，大家齊心齊力推動建設，才是人民之福！