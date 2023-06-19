與夏立言會面談「恢復農產品輸陸」　宋濤：將做妥善安排

▲國民黨副主席夏立言（左）會見大陸國台辦主任宋濤（右）。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨副主席夏立言領軍的代表團6月17日在海峽論壇大會結束後，下午參訪台青創客家青創基地，出席論壇歡迎晚宴。18日上午與廈門當地台商台胞座談，中午會見大陸福建省委書記周祖翼，下午參訪鄉村農業文創赤土社社區營造基地，晚上與中共中央台辦主任宋濤會見。

夏立言表示，今年初與宋濤在北京會面時，曾就當前兩岸形勢和雙方關切的議題，充分交換過意見，在推動兩岸交流，維護台海和平方面，有高度的共識。國民黨恪遵中華民國憲法、依照黨綱及黨章等政策表述，積極推動兩岸交流，這是國民黨長期一貫的立場，希望未來雙方持續加強合作，共同促進兩岸關係良性發展。

夏立言再次提到海峽論壇大會表達過的幾項具體關切，包括加快台灣農漁水產品恢復輸陸的進度、逐步開放大陸人民來台觀光和就學，以及落實海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議的精神，加強兩岸共同打擊犯罪合作等方面。希望讓兩岸交流合作的正面效益，能夠惠及更多基層民眾，也加深雙方民眾對彼此的互賴和喜愛。

夏立言指出，當前兩岸官方溝通管道中斷，民間交流就更顯得重要。尤其是透過解決攸關基層民生經濟與人民基本權益的問題，讓多數台灣民眾對於關係改善所帶來的正面效益有感，是現階段維護兩岸和平穩定最有效、也最務實的方向。台東縣長饒慶鈴在海峽論壇大會的致詞表示，過去幾個月來台東縣政府積極輔導，農民為了改善鳳梨釋迦的品質也做了相當多努力，就是希望能儘快爭取恢復輸陸。

宋濤說，經過擁有堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎，和溝通管道的國民黨反映，以及看到台東縣府和農民積極消除病蟲害問題、增進品質的努力，他們高度重視，將作出妥善安排。

夏立言對陸方的積極作為，表示樂觀其成，希望雙方能夠攜手努力，盡力克服一切困難和障礙，盡快恢復交流合作的榮景，讓兩岸重回和平穩定發展繁榮的康莊大道。

夏立言及國民黨大陸事務部林祖嘉主任18日完成在廈門的所有行程後，19日上午搭機赴雲南、四川探訪台商、台胞，20日前往騰衝國殤墓園致意，代表團其餘成員分別返回台灣或持續各自的行程。