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大陸 大陸焦點 特派現場

台陸青年要更多交流理解　夏立言：對兩岸未來有正面發展

記者任以芳／綜合報導

第十五屆海峽論壇17日於福建廈門舉行，國民黨副主席夏立言率代表團參加，並於大會致詞時指出，兩岸已經度過最艱困的時刻，即將迎來一個新氣象。會後，夏立言接受陸媒專訪，鼓勵更多的兩岸青年多多交流，才能徹底了解彼此，對於兩岸未來才有正向發展。

夏立言接受陸官媒《央視》的自媒體「玉渊潭天」專訪，首先表示，現在年輕人是未來的希望，他個人覺得台灣青年在過去一段時間，對於大陸方面認識還不夠。

他舉例，參訪台青創業基地，從中了解陸方提供台灣青年很好的創業環境，在台灣可能是沒有的，大家（台青）到大陸來走走，實際地瞭解大陸真正的情況，覺得留在大陸這邊發展有很好的機遇。

夏立言強調，「我們必須要更多的青年的交流，這個交流最好是需要一點時間，需要比較長期的來觀察。」過去台灣有很多學生在大陸念書，或者很多大陸學生到台灣去念書，這樣才能夠徹底了解，當地的社會以及人心的向背，對於兩岸的未來才會有正面的發展。

▲▼國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨副主席夏立言。（圖／記者李毓康攝）

在大會發表談話時，夏立言也表示，對於當前兩岸局勢有令人感到憂慮的一面，但他認為危機通常就是轉機，兩岸越是緊張、就更要交流，情勢越是困難、就更要想辦法迎接挑戰，呼籲所有關心兩岸的仁人志士，共同拿出行動攜手努力，再度創造兩岸交流合作的榮景，讓台海重返和平之海。

夏立言也提出國民黨對兩岸交流的3點主張，首先是呼籲兩岸應盡快全面恢復到疫情前的交流合作狀態，改善關係、恢復經濟活力和社會元氣。尤其是觀光、教育領域與青年學子間的交流，是兩岸人民面對面、心貼心最直接真實的交流，要維持一定的數量和品質。因為唯有以人為本的交流，深度體驗彼此的美好，才能打動人心。

夏立言最後表示，任何試圖倒轉兩岸交流歷史的做法，都是不現實的，而且也不會成功。相信只要秉持「求同存異」的理念，透過持續的交流合作，以智慧化解衝突、用包容尋求共識，絕對沒有什麼解決不了的問題，呼籲兩岸應該攜手再次將台海打造為和平之海，共同努力維護這得來不易的和平，相信這也是國民黨和兩岸所有人共同的責任和使命。

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