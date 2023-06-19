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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「世事如棋、乾坤莫測」　侯友宜談民調老三：一不是一、三不是三

記者鄭佩玟／新北報導

《TVBS》總統大選最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度33%第1，而民進黨參選人賴清德30%第2，國民黨參選人侯友宜23%排行老三。對於如何振衰起蔽，侯友宜今（19）日以饒富禪機的口吻說，「世事如棋、乾坤莫測」，「一不是一、三不是三」，就像長跑馬拉松，按照自己的配速，強化耐心、體力、意志力，相信最後一定會贏。

▲新北市長侯友宜出席頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜出席頒獎典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

面對民調疲乏排行老三，柯文哲反超成為第一，國民黨主席朱立倫昨說選情就像中華隊會在最後一球逆轉勝，但現在卻有網友酸中華隊常在最後一局爆掉。侯友宜今出席「新北市111學年度畢業生市長獎頒獎典禮-國中組」活動，會前接受媒體聯訪，被問及此事，侯以饒富禪機的口吻回答，「世事如棋、乾坤莫測」，很多時候就像球賽一樣，剛開始熱身，「一不是一，三不是三」，只要堅定選舉的策略跟方向，到最後一定可以贏！

對於接下來的黨內對接與團結整合，侯友宜表示，就像一個長跑馬拉松比賽，自己要按照自己的配速，然後在跑的過程當中，強化耐心、體力、意志力，旁邊也有很多啦啦隊跟補給站，長跑到最後一刻才知道誰輸誰贏，「我相信我們一定會贏！」

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