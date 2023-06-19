批王必勝政治操作私幼餵藥案　侯友宜競選團隊籲監院啟動調查

▲國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今召開記者會，質疑衛福部官員涉嫌掩護執政黨，呼籲監察院主動調查。左為議員廖先翔，右為議員江怡臻。（圖／侯友宜競辦提供）

記者鄭佩玟／新北報導

私幼餵藥案持續延燒，侯友宜競選工作室今（19）日持續召開記者會，國民黨新北市議員廖先翔抨擊衛福部次長王必勝，一心只想要用政治手段維護執政黨利益，呼籲監察院主動介入調查，也呼籲地檢署應盡快對外說明。。侯友宜競選工作室發言人、新北市議員江怡臻也怒嗆，賴清德身為副總統卻帶頭持續散播謠言，為了自己參選總統而繼續打擊政敵，罔顧身為執政者應該對國民負責的道德跟政治責任。

廖先翔表示，汐止幼兒園疑似餵藥案昨已被證實烏龍，民進黨總統參選人賴清德有其醫學專業背景，理該安撫民心，他上次參選總統說非常痛恨網軍，但這次他卻放肆網軍在網路上散播不實謠言，「賴清德終究在有權力的時候套上網軍魔戒，不願摘下來」。

廖先翔質疑，衛福部次長王必勝之前說「未檢出是可預期的」，但他一心只想要用政治手段維護執政黨利益，他因此呼籲監察院應該要主動調查，衛福部高官是不是秉棄醫療專業，以執政黨為考量；同時也呼籲地檢署應盡快對外說明。

江怡臻表示，賴清德要新北市府說明戒斷症狀，甚至再次指稱那是彩虹藥水，這些字眼就連民進黨側翼都不敢再用，因為已經被種種證據證明不是事實，檢調也呼籲不要揣測案情，身為副總統居然還帶頭持續散播謠言，為了自己參選總統而繼續打擊政敵，罔顧身為執政者應該對國民負責的道德跟政治責任。

江怡臻反批，幾十個孩子驗出來全部都是陰性，就連被民進黨帶頭抹黑的汐止私幼案，衛福部都已經證實是陰性，「哪裡來的戒斷症狀？」她並質疑賴清德，為何在這個案情越來越明確的時刻，還要執迷不悟，繼續用這種含沙射影的方式抹黑市府、攻擊侯友宜，營造小孩被未讀的症狀造？請賴清德不要再造謠，懸崖勒馬，請為製造謠言道歉！