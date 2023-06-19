肇逃前毆打狠踹！休旅車火爆駕駛到案稱頭痛先閃...隔天挨告了

▲白色小客車被撞後迴轉一圈衝入樹叢內，車頭幾乎全毀。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

33歲陳男子駕白車送擔任新娘秘書的太太入婚宴會場後出巷口時，遭疾駛黑色休旅車猛烈撞擊，迴轉一圈後撞入樹叢，黑車39歲駕駛陳男不但肇逃，更被爆料還下車毆打狠踹白車駕駛後由友人載走，雖然肇逃的陳男已於12日由吳姓車主陪同到案說明，訊後依肇事逃逸罪嫌函送桃園地檢署偵辦；但涉嫌傷害部分，被害的白車駕駛陳男已於13日至派出所提出傷害告訴，警方依規定受理在案，並將通知涉嫌人陳男到案說明，以釐清案情。

▲▼黑色休旅車高速踫撞白車後再撞對向車道白車，本身車輛也被撞凹了。（圖／平鎮警分局提供）

警方調查，這起車禍肇逃案發生於10日9時5分許，陳姓男子駕駛白色自小客，將擔任新秘的太太送至喜宴餐廳後出來，行經平鎮區復旦路四段116巷口左轉時，遭橫向直行之黑色休旅車猛烈撞擊車頭幾乎全毀，迴轉一圈後撞入樹叢內，並造成陳男身上多處擦、挫傷，所幸送醫後並無大礙；黑色休旅車失控後再波及到對向62歲陳姓男子駕駛之白色休旅車，陳男並未受傷，經施以酒測各造當事人酒測值均為0.00mg/l。

▲駕駛黑色休旅車的白衣男子不僅肇事逃逸，還毆傷已被撞傷的白車駕駛。（圖／民眾提供）

黑色休旅車駕駛白衣男子，則在肇事後5分鐘被友人駕駛白色自小客車載走，警方則通知車輛所有人吳姓車主，肇事的陳男於12日17時許，也在車主陪同下到案說明，陳男到案辯稱因頭痛不適，無法等到警方到場所以先行離去，並被依肇事逃逸函送法辦。

但肇逃的陳男（黑車）昨天下車打人的影片被PO網，貼文者認為「此文不能沉；此風不可長」；受傷的陳姓男子（白車）也於13日至平鎮分局宋屋派出所提出傷害告訴，警方已依規定受理在案，並將通知涉嫌人陳男到案說明，以釐清案情。