3天兩度偷拍女同事裙底！科技大廠色員工遭開除+判拘70天

▲科技廠員工涉嫌偷拍女同事裙底風光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在科技大廠工作的蔡姓男子，因覬覦女同事姿色，竟趁兩人一起在會議室整理資料之便，用手機從桌底偷拍女同事內褲，結果被女同事當場抓包，調閱監視器畫面後，才發現蔡男在3天前也曾偷拍過，氣得報警提告，而且堅持不和解，蔡男也被公司開除，法院審理後，依妨害秘密罪判處蔡男拘役70天，得易科罰金7萬元。

判決指出，蔡男是在某科技大廠任職，去年11月16日上午8時許，他和女同事在會議室整理資料時，趁機拿手機從桌底下偷拍女同事的內褲，女同事渾然不覺，沒想到同年月18日上午，兩人又一起在會議室整理資料，蔡男又拿出手機偷拍，女同事覺得他動作詭異，當場抓包蔡男的惡行。

女同事後來調閱會議室的監視器畫面，才發現自己在3天前就被偷拍，氣得報告公司也報警提告，警方也在查扣他的手機後發現多張裙底風光的相片，訊後依妨害秘密罪將他移送。

事發後，蔡男被科技公司開除，法院審理時，他也坦承犯行，並試圖與女同事聯絡希望和解，但女同事堅持不肯，一定要讓色狼受到法律的制裁，法官審理後，依照2個妨害秘密罪嫌判處他拘役70天，得易科罰金，全案可上訴。