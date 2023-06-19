　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

賴清德台南本命區　林燕祝批人事三級跳、光電竊國土謀私利請檢調查

▲台南市議員林燕祝總質詢時痛批人事三級跳、光電竊國土、謀私利等緒多弊端，要求市議會移請檢調調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝總質詢時痛批人事三級跳、光電竊國土、謀私利等緒多弊端，要求市議會移請檢調調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南已成光電毒地城市？台南市議員林燕祝19日總質詢怒批，賴清德本命區列管非法掩埋毒廢棄物場，移送執行費約52億元，求償無門之際，居然發生變更地目種太陽光電，1千多場光電場也遭檢舉非法掩埋，連水利署用地和馬路，國土都遭竊取。

林燕祝說，偷樑換柱掩埋事業廢棄物，圖謀私利，學甲三慶里又發現郭再欽掩埋的『六價鉻』等致癌物，還有民眾陳情蔡松柏和徐健麟，人事三級跳，將聯手搞太陽光電，種種疑雲，請主席移送檢調深入追查！

林燕祝怒批，台南市列管的非法棄置場共162場，已移送強制執行的非法棄置案件有45場，移送執行金額高達51億9652萬1381元，但實際收繳金額只有 3115萬3991元，目前有害事業廢棄物約4331公噸，處理費一噸 6萬，總計處理費約2億6千萬元，因為行為人脫產，政府求償無門，她建議列管的非法棄置場，一定要註記在地主的土地謄本上，並分三階段處理這些土地，有價值的土地，先清除活化後再買賣，土地價值約等成本價者，依前方法處理，無價者，則處理後靜待土地價漲。

▲台南市議員林燕祝總質詢時痛批人事三級跳、光電竊國土、謀私利等緒多弊端，要求市議會移請檢調調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝說，民眾檢舉其中一場管制的非法棄置場，居然能變更地目種電，整起案件從前經發局長陳凱凌說起，他2020年1月到任，3月位於鹽水區義中段1206、1207、1208、1210地號土地，列管的廢棄物非法棄置場，聚陽公司的陳月珠就送件變更，兩人是何關係？2021年7月2日市府開局務會議，全部同意變更，變更編定為特定目的事業用地設立太陽光電，環保局2022年11月接獲檢舉，光電板下掩埋有毒的汙泥事業廢棄物，但經發局和農業局沒有處理，聚陽公司12月就跟台電併聯開始送電，只有光電沒有界線，真是有鬼？

林燕祝又說，台南地面型太陽光電共1千多場，光電板下居然掩耳盜鈴，非法掩埋事業廢棄物，北門區1期太陽光電發電系統工程遭檢舉，非法掩埋尚未開挖，位於學甲的光普和大福公司也遭檢舉，已開挖，在賴清德的本命區裡挖呀挖呀挖，埋呀埋呀埋，我埋你挖你挖我埋，不只光電板下疑似埋廢棄物，南13鄉道，水利用地也埋，水利署嘉南管理處鹽水工作站所轄用地南6，前里長假認養真竊取國土，挖了一百多車國土盜賣，回填廢棄物、棺材板。南2魚塭也埋填廢棄物，『假借綠化、偷樑換柱、暗運土方、圖謀私利』。

林燕祝更氣憤的說，環保局開挖學甲三慶里溪洲子寮段1142及1143號土地，在十多年前疑似被人掩埋廢棄物在田裡，檢舉多年都沒有下文，2023年5月底終於進行開挖，疑似事業廢棄物帶回檢驗，驗出『六價鉻』等致癌物質，里長郭王貴強調汙染地下水絕不能容忍，郭再欽蹂躪三慶里，隨意棄置，汙染土源。

林燕祝表示，位於學甲區興業段的，從2016年起至今，明祥馨二場填埋堆置21萬噸，目前尚未開挖，起訴書載明，明祥馨公司違法堆置爐碴數量為68萬噸，若只記明祥馨自報從2011年4月取得再利用檢核許可，到2015年8月被查獲止，違法爐碴數量則為63萬噸，而明祥馨這段期間收受的爐碴總量為64萬噸，申報的爐碴再利用產品總生產量為70萬公噸，銷售總量為69萬5千萬噸，即使排除估算值之誤差，已足以顯示明祥馨公司所謂的爐碴再利用產品達八、九成，絕大多數均填埋堆置於，郭再欽有管領權限的大彎段農地，及學甲工業區興業段各土地上，嚴重違法堆埋爐碴及不實申報資料，學甲爐碴驚天解密，中央與地方共同研議，環保局應與地檢署法院研討如何防止業者脫產，及有效追回代執行費用，中央與地方研議修法遏止非法掩埋行為。

▲台南市議員林燕祝總質詢時痛批人事三級跳、光電竊國土、謀私利等緒多弊端，要求市議會移請檢調調查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝也指出，民眾陳情，目前任職於沙崙智慧綠能科學城市辦公室副主任蔡松柏，進入市府洗經歷，其中在環保局只待23天，跟對人洪智坤，從薦任六職等在短短幾年就約用跳九等七職等，這是一般公務員要花20年才能爬上的職缺，讓文官至打水漂，另一位是徐國勇的愛將徐健麟，7月即將從市府到議會任職秘書長，職位也是三級跳，陳情說，蔡松柏和徐健麟兩人將合吹一把號，全力搞光電？

林燕祝請主席針對她質詢的太陽光電圖利業者、人事任用、非法掩埋，全數移送檢調偵辦。黃偉哲市長表示，掩埋爐碴、事業廢棄物，有毒廢棄物更涉及刑法，只要違法，該怎麼辦就怎麼辦。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／遭黃子佼爆吸毒！　阿雅怒發聲
黃子佼自殘…孟耿如「陪同急救2.5hrs」！堅強現身畫面曝
快訊／黃子佼主持工作被換！　觀光局：改蔡尚樺擔任
黃子佼爆「當年喜歡蔡燦得」　網問：她是誰？凍齡甜美照曝光
快訊／孟耿如最新回應全文！　她強忍眼淚
快訊／孟耿如哽咽！　代黃子佼道歉
快訊／黃子佼遭爆誘拍17歲少女裸照！　台中地檢署：依法偵辦
黃子佼毀滅式影片想表達什麼？　她揭「血流成河下場」
快訊／吳宗憲不忍了！　喊告黃子佼
快訊／孟耿如緊守黃子佼！　陪同奔醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

賴清德台南本命區　林燕祝批人事三級跳、光電竊國土謀私利請檢調查

高虹安攜四縣市共推「生活圈通勤月票」　力爭交通部核定

大台南新聞記者公會第4屆理監事就職　黃偉哲肯定第4權制衡力量

2023荔枝節甜蜜開跑　端午連假來竹市「採果趣」

威震愛心發展協會攜手西螺福興宮　捐30萬端午物資送暖弱勢

紀念保生大帝飛昇得道988周年　學甲慈濟宮健走2千人參加

嘉義聖馬醫院義賣　所得投入阿里山高山醫療獨老服務

越南籍非法移工越區工作　警尾隨當街逮7名失聯移工

元智大學成立大陸校友會　廈門集美大學柯冉絢教授榮任創會長

父親突發急症女兒登門求援　南警警車開道協助送醫搶救

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

Ella扮「超醜鬼臉」全場笑翻XD　偷襲賈靜雯：身材真好！

賴清德台南本命區　林燕祝批人事三級跳、光電竊國土謀私利請檢調查

高虹安攜四縣市共推「生活圈通勤月票」　力爭交通部核定

大台南新聞記者公會第4屆理監事就職　黃偉哲肯定第4權制衡力量

2023荔枝節甜蜜開跑　端午連假來竹市「採果趣」

威震愛心發展協會攜手西螺福興宮　捐30萬端午物資送暖弱勢

紀念保生大帝飛昇得道988周年　學甲慈濟宮健走2千人參加

嘉義聖馬醫院義賣　所得投入阿里山高山醫療獨老服務

越南籍非法移工越區工作　警尾隨當街逮7名失聯移工

元智大學成立大陸校友會　廈門集美大學柯冉絢教授榮任創會長

父親突發急症女兒登門求援　南警警車開道協助送醫搶救

汐止幼兒園案81童檢驗出爐！尿檢全數陰性　1人送質譜儀複檢

「鋒餅」首次督軍對決！林岳平笑談往事：我們是鄰居耶

檢察官搜索律師事務所 憲法判決部分違憲

裡面有小孩！屏警攻堅民宅「屋內連轟3槍」　破門搜出一堆槍毒

柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

網購迷迭香驚爆28種農藥違規！「這7種」不得檢出　最高裁罰金額曝

澳洲最年輕案例！23歲女將安樂死　患罕病「全身劇痛」下不了床

股神巴菲特加碼投資日本　波克夏對5大商社平均持股升至8.5%

黃子佼捲性騷自殘送醫　楊小黎罕說重話「要看現在的付出和改變」

Metoo從朱學恒燒到黃子佼　律師曝循環：像小時候會收到奇怪的信

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

地方熱門新聞

918大地震開挖　找到位移裂縫

罕見「侏儒虎鯨」驚喜現身七美！

迎接台南400社區人才用影像留紀錄　

恐怖！餐廳門口遭男擺「6盆蠟燭」

台南啟動孳生源三級複查除孓務盡不手軟！

移工因敬酒釀全武行

拚營運通車　機捷A22老街溪站再度履勘

台南國際龍舟賽開幕火舞映運河

桃園閩南文化節「總舖師辦桌」　基北北桃首長出席

基北北桃1200定期票　新北搭公車出遊省很大

非法移工越區工作　警尾隨當街逮7名失聯移工

嘉義中埔長照園區　阿里山公路打卡新景點

嘉義布袋商圈　持布袋澎湖船票消費享折扣

父親突發急症女兒登門求援南警開道

更多熱門

相關新聞

民進黨團：侯友宜昔支持年改　難道要回到18%？

民進黨團：侯友宜昔支持年改　難道要回到18%？

國民黨總統參選人侯友宜18日稱，一旦當選，對軍公教等人員遭受的不公不義，一定會撥亂反正。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳19日批評，侯友宜為了爭取深藍選票，指鹿為馬、選舉操作，侯當年支持軍公教年改，「難道侯友宜當選後要回到18%嗎？」

民進黨應為抹黑教保員致歉

民進黨應為抹黑教保員致歉

即／新營交流道水泥車翻覆駕駛死亡

即／新營交流道水泥車翻覆駕駛死亡

侯友宜要中央檢討前瞻　民進黨舉證回嗆

侯友宜要中央檢討前瞻　民進黨舉證回嗆

民進黨將打柯？　莊瑞雄：柯文哲民調灌氣球

民進黨將打柯？　莊瑞雄：柯文哲民調灌氣球

關鍵字：

賴清德台南本命區林燕祝人事光電國土檢調

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面