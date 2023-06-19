像肉粽「整串整串」爆出！端午節前第3爆　網傻：還有好男人嗎

▲端午節前狂爆「#MeToo」事件。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「#MeToo」事件使不少人正面人設大翻車，藝人許傑輝、宥勝都爆出性騷擾，今（19）日黃子佼也遭指控，在一名女網友17歲時，強吻對方且拍裸照。他本人在午間發出3段影片，第一段影片開頭就致歉，「很抱歉辜負了很多人的信任跟期待。」隨著黃子佼認帳，許多網友超級震驚，事件掀起狂議。

黃子佼今天午間在第一段影片中，開頭就致歉，「我就不露臉了，太丟人了，我一直都在思考要怎麼去面對這一切，首先我必須當然還是道歉，也很抱歉辜負了很多人的信任跟期待」，等於承認「強吻少女拍裸照」的主角就是自己。

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消息堪稱演藝圈核彈，網友紛紛感到震驚，「也太快了有下一位了」、「抓交替」、「滾啊滾，快滾成一大圈的雪球了，接下來還有哪些呢」、「真是每日一爆欸」、「爆出來的都出乎意料，還有好男人嗎」、「這陣子metoo下來，原來變態色狼滿天下。」

還有人忍不住嘲諷，「端午節到了，整串整串的爆出來」、「在小小的演藝圈裡挖呀挖呀挖」、「一台接著一台翻」、「端午節到了，就是要應景一下，像粽子一樣牽整串的」、「明天是誰？有選擇題和賠率下注嗎？」「端午節快到了，果真是一串一串的。」