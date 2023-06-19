限時5天！超商咖啡「只要10元」爽喝　茶葉蛋下殺3顆30元

▲端午連假萊爾富咖啡下殺「加10元多1件」。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

端午連假即將到來，出門玩絕對少不了咖啡！就有超商推出限時5天「大杯咖啡加10元多1件」優惠，美式、拿鐵都適用，冰熱還可任選；另外，原價單顆13元的茶葉蛋也同步下殺「3顆30元」，等於折扣後單顆只要10元，十分划算。

萊爾富將在6/21起至6/25止展開限時5天「端午情意粽」優惠，包含Hi Café大杯美式／大杯拿鐵「同品項加10元多1件」、純喫茶（鮮柚綠茶/檸檬綠茶/檸檬紅茶）650ml享「2件40元」、啵樂樂乳酸飲料（牛奶/草莓）235ml享「2件79元」、麒麟霸Bar啤酒330ml 12入享「8折優惠價309元」、吃粽必搭的愛之味甜辣醬「單件特價35元」。

另外，連假出遊充飢解饞少不了的巧克力、麵包及茶葉蛋，萊爾富同步推出6.4折起優惠，像是售價瑞士三角牛奶巧克力「第2件11元」，相當於6.4折；職人烘焙-草莓甜心麵包享「第2件5折」；單顆售價13元的茶葉蛋，則享「3顆特價30元」。

▲7-11獨家開賣「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」。（圖／7-11提供，下同）

7-11獨家開賣「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」，以甜點概念堆疊出巧克力不同的味覺、口感，再加入白蘭地風味點綴，不僅能品嘗到濃郁的可可風味，尾韻還會帶出甜味；另外還有「小美葡萄plus冰沙聖代」，酸甜葡萄冰沙裡加了Q滑蒟蒻，搭配優格奶蓋的微酸奶香，讓整體口味、口感都超有層次。

▲巧克力冰淇淋加了白蘭地風味點綴，口味更有層次。



▲「小美葡萄plus冰沙聖代」葡萄冰沙裡還加了蒟蒻，最上層鋪滿優格奶蓋。

即日起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。