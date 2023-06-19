　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時5天！超商咖啡「只要10元」爽喝　茶葉蛋下殺3顆30元

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲端午連假萊爾富咖啡下殺「加10元多1件」。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

端午連假即將到來，出門玩絕對少不了咖啡！就有超商推出限時5天「大杯咖啡加10元多1件」優惠，美式、拿鐵都適用，冰熱還可任選；另外，原價單顆13元的茶葉蛋也同步下殺「3顆30元」，等於折扣後單顆只要10元，十分划算。

萊爾富將在6/21起至6/25止展開限時5天「端午情意粽」優惠，包含Hi Café大杯美式／大杯拿鐵「同品項加10元多1件」、純喫茶（鮮柚綠茶/檸檬綠茶/檸檬紅茶）650ml享「2件40元」、啵樂樂乳酸飲料（牛奶/草莓）235ml享「2件79元」、麒麟霸Bar啤酒330ml 12入享「8折優惠價309元」、吃粽必搭的愛之味甜辣醬「單件特價35元」。

另外，連假出遊充飢解饞少不了的巧克力、麵包及茶葉蛋，萊爾富同步推出6.4折起優惠，像是售價瑞士三角牛奶巧克力「第2件11元」，相當於6.4折；職人烘焙-草莓甜心麵包享「第2件5折」；單顆售價13元的茶葉蛋，則享「3顆特價30元」。

▲▼7-11獨家開賣「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」。（圖／7-11提供，下同）

7-11獨家開賣「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」，以甜點概念堆疊出巧克力不同的味覺、口感，再加入白蘭地風味點綴，不僅能品嘗到濃郁的可可風味，尾韻還會帶出甜味；另外還有「小美葡萄plus冰沙聖代」，酸甜葡萄冰沙裡加了Q滑蒟蒻，搭配優格奶蓋的微酸奶香，讓整體口味、口感都超有層次。

▲▼7-11獨家開賣「明治超級杯冰淇淋究極巧克力」。（圖／7-11提供）

▲巧克力冰淇淋加了白蘭地風味點綴，口味更有層次。

▲▼ 7-11獨家開賣「小美葡萄plus冰沙聖代」。（圖／7-11提供）

▲「小美葡萄plus冰沙聖代」葡萄冰沙裡還加了蒟蒻，最上層鋪滿優格奶蓋。

即日起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
先知是「他」！　嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎」：噁心
快訊／黃子佼認了拍少女裸照　道歉孟耿如：這輩子為什麼會遇到妳
快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「你都沒秘密嗎」　認：我曾是王
快訊／黃子佼認性騷！　泛淚鏡頭自爆「圓形禿」
演藝圈核彈！黃子佼認了「強吻少女拍裸照」
快訊／爆強吻少女拍裸照　黃子佼認了：我活該
已婚男主持性騷「4身份線索曝光」！她爆：還有其他人受害
快訊／PLG驚天交易　「台灣LBJ」周儀翔1換2轉隊
LIVE／大咖已婚男主持爆騙拍裸照　少女嚇哭他竟說「妳流淚也
宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」超扯影片曝！網：難怪佼哥會生
快訊／國3聯結車撞緩撞車　2工人雙亡
受害女淚控大咖男主持：絕對不是清流！　她驚：最詫異的是這男主

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

達美樂「披薩便當」升級了！雙拼口味滿足選擇障礙　還有全新甜點

限時5天！超商咖啡「只要10元」爽喝　茶葉蛋下殺3顆30元

端午連假吃爆！　超商連4天「霜淇淋買1送1」口味任選

限時5天！超商美式「買1送1」來了　加碼滿222元立折22元

今天衝了！　速食店「美式脆薯買1送1」爽吃7天

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

Ella扮「超醜鬼臉」全場笑翻XD　偷襲賈靜雯：身材真好！

達美樂「披薩便當」升級了！雙拼口味滿足選擇障礙　還有全新甜點

限時5天！超商咖啡「只要10元」爽喝　茶葉蛋下殺3顆30元

端午連假吃爆！　超商連4天「霜淇淋買1送1」口味任選

限時5天！超商美式「買1送1」來了　加碼滿222元立折22元

今天衝了！　速食店「美式脆薯買1送1」爽吃7天

蘇登環、洪郁航與周和平當選航海有功人員　蘇育文等模範航港人員

台陸青年要更多交流理解　夏立言：對兩岸未來有正面發展

越南籍非法移工越區工作　警尾隨當街逮7名失聯移工

周儀翔轉戰領航猿改穿0號球衣　象徵「從零開始」

不當用苯巴比妥遭停業！名醫出面喊：會申訴…怒嗆：惡意中傷

元智大學成立大陸校友會　廈門集美大學柯冉絢教授榮任創會長

抱股過端午？分析師看好AI概念股　估大盤Q3步步高

黃子佼曝「創A片文化」學習片中劇情　探索性：自己真的有點變態

開庭嗆法警：沒看過流氓喔！　侵占男辯「有鬍鬚的鱸鰻」下場曝　

達美樂「披薩便當」升級了！雙拼口味滿足選擇障礙　還有全新甜點

消費熱門新聞

限時5天！超商美式「買1送1」來了

速食店美式脆薯買1送1爽吃7天

比你更了解你自己！日本便當小菜心測揭祕你的「隱藏特質」

超商霜淇淋買1送1限時4天搶吃

美式賣場育兒神器3年來首出新品

營養師體重管理不挨餓菜單大公開

速食店「免費送堡」只有5天！

速食店開賣「炸魚薯條」了

只有5天！超商咖啡「只要10元」爽喝

宥勝40歲用眼有感　與妻開發喝的葉黃素

在超商「遇見化學符號」激起化學作用！

只要49元！超商開賣「泰奶霜淇淋」

速食店連3天搶6元起司塔、18元比薩

上班族更好的選擇！高人氣超級食物「香醇黑豆漿」一瓶高效率補給

更多熱門

相關新聞

米其林公布6月8家「新入選餐廳」

米其林公布6月8家「新入選餐廳」

米其林指南從去年12月起開始在每個月第2個星期三公布「新入選餐廳」，日前公布6月新入選餐廳，台北、台中及台南共有7家進榜，其中包括連2年拿到米其林一星的A Cut，在搬遷後再次入選，台北溫泉飯店裡的創意台菜搭配台灣茶，以及晚上嘴饞就能衝一波的爌肉飯配辣菜脯、將近80歷史的米糕老店。

連假午後雷雨區漸增　周末雨區最廣

連假午後雷雨區漸增　周末雨區最廣

超商霜淇淋買1送1限時4天搶吃

超商霜淇淋買1送1限時4天搶吃

台北新餐廳！「朱雀」咖哩超過12種香料調配

台北新餐廳！「朱雀」咖哩超過12種香料調配

限時5天！超商美式「買1送1」來了

限時5天！超商美式「買1送1」來了

關鍵字：

美食雲咖啡優惠超商優惠端午節端午連假連假優惠

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

蕾媽替宥勝道歉！間接證「抓包外遇」忍2年

快訊／國3追撞1死1命危　7家屬跪遺體旁求急救

宥勝「靈修後」突告白！蕾媽從兄弟變情人

宥勝遭踢爆性騷　「機智CP」周曉涵發聲：怎可能沒遇過

韓網紅直播中輕生「搶救1周不治」

楊敬敏爆出軌道歉：將離開球場

直擊／楊丞琳內褲被扯當眾尖叫！　李榮浩包廂全目睹

愛女遭迷姦拍片服藥亡！父私刑虐死惡狼判5年10月

Jennie「站台上發呆」影片瘋傳！

他「三酸甘油脂飆高」！專家一看早餐菜單搖頭

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面