端午節粽子熱量一次看！這兩款沒加肉「熱量爆炸」

▲近日適逢端午節，許多民眾開始天天吃粽子，不過各種粽子的熱量都不容小覷。（資料照／記者許宥孺攝）



記者柯振中／綜合報導

近日準備過端午節，有許多民眾已經開始餐餐肉粽的日子。不過，營養師李婉萍表示，其實多數的粽子熱量都相當恐怖，吃一顆的熱量大約要跑步10公里，而豆沙鹼粽、水晶粽這類不含肉的粽子，熱量也不容小覷，如果怕會變胖，數量還是要有所控制。

李婉萍在臉書粉專上表示，通常一顆粽子的熱量落在300至500卡之間，跑步10公里所消耗的熱量，「一顆就補回來了」，而一份雞腿便當的熱量，大約落在600大卡左右。

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李婉萍也列出市面上常見的粽子每顆所含熱量，南、北部粽大約為500卡，素粽則是450卡左右，而豆沙鹼粽為380卡，至於水晶粽則為160卡，因此若怕變胖，最好還是一餐一顆就好。

李婉萍提到，有些人會認為，因為南部粽用水蒸，整體熱量可能比北部粽少，但兩者落差並不大，因為南部粽的餡料會加油翻炒，比起粽子的南北口味，重量才是關鍵。

而常見的豆沙鹼粽，李婉萍透露，她食用的時候喜歡加點糖，熱量就得往上加，可愛小巧的水晶粽每顆也有160卡，大約與半碗白飯相同，若是不小心多吃幾顆，恐怕熱量就會破表。