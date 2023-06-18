放假前少雨又熱！端午連假「鋒面南壓水氣增」　午後雷雨範圍擴大

▲未來一周高溫炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

明日到周三水氣偏少，各地天氣穩定均為多雲到晴，午後雷陣雨範圍較少，不過連假首日的周四開始，因鋒面往南移動，水氣略增，西半部、其他山區都會出現局部午後雷陣雨。另目前菲律賓東方海面有些鬆散的熱帶雲系，因為海溫條件有利發展，未來有可能會增強為熱帶系統。

氣象局預報員廖經翔表示，周三以前水氣較少，各地多雲到晴，午後雷雨不明顯、區域也小，集中在東北部、各地山區有零星短暫雷陣雨，而因西南風影響，清晨到上午中南部沿海有局部短暫陣雨。

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氣溫方面，周三以前降雨較少，溫度也會較高，各地白天均有32-34度，花蓮縱谷、北北基、宜蘭、台東則可能出現36度以上高溫。

氣象局發布高溫資訊，明日台東縣有焚風發生的機率，中午前後基隆市、臺北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為黃色燈號，可能出現36度以上高溫。

周四以後鋒面往南靠近，水氣略增，大氣環境比較不穩定，午後雷雨範圍增廣，雨勢也趨於明顯，預計在西半部、各地山區都會有局部午後雷陣雨。溫度則因降雨略降至33-35度。

目前太平洋高壓南邊、菲律賓東方海面有些鬆散的熱帶雲系，雖然尚無組織情形，但因海溫條件有利其發展，因此未來也有機會增強為熱帶系統，還需進一步觀察。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）