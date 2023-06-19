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3.7萬名代理教師寒暑假也有薪水　教育部修法「今年8月全國實施」

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部修訂代理教師聘任辦法，寒暑假也有薪水領。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為解決代理教師無法跟正式教師一樣享有全年聘期，導致同工不同酬爭議，教育部今（19）修正發布「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明訂代理教師一樣享有完整的學期或學年聘期，亦即寒暑假也會有薪水可領，今年8月起全面實施，全國約有3.7萬名代理教師受惠。

依據教育部最新修訂的「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」規定，學校聘任整學期或整學年課務的長期代理教師，聘期如為一學期者，其聘期應自當學期起日(8月1日或2月1日)至當學期訖日止(1月31日或7月31日)；聘期如為一學年者，其聘期應自當學年起日至當學年訖日止(8月1日至隔年7月31日)。

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教育部國教署科長沈靜濤表示，此次修訂也將代理教師寒暑假到校相關規定納入規範，明訂準用教師請假規則相關規定，代理教師除返校服務、進修研究等專業發展活動及配合災害防救所需之日外，得不必到校。此外，各縣市教育主管機關，也可基於學生照顧、學習輔導及學習活動的需要，比照行政院人事行政總處公告的行政機關辦公日辦理，並同步提供補假。

沈靜濤指出，為推動全國代理教師完整聘期一致性，國教署經與各縣市、教師團體、校長團體與家長團體研商後取得落實代理教師完整聘期共識，修正發布相關聘任辦法，將使代理教師完整聘期具有法源基礎，並於今年8月（112學年度）全國施行，至於今年7月是否也有薪水，就看目前各縣市教育局的規定。

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