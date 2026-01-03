長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

▲長榮航空傳出職場暴力爭議。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空近日遭爆料發生職場暴力，一名機長日前在美國洛杉磯機場執行起飛時，疑似違規超速滑行，遭外籍副機長制止且執行減速，正機師在駕駛艙內失控毆打副機長，造成對方手背紅腫受傷。長榮航空今(3日)澄清航機並無超速，呼籲勿以訛傳訛，內部已啟動調查，並對正機師暫停派飛任務。

長榮航空表示，有關流傳長榮航空正副駕駛相關爭議事件，部分內容與事實不符，依據該航班飛機上的快速存取記錄器（Quick Access Recorder, QAR）資料顯示，該航機滑行速度符合相關作業規範與法規要求，並無外傳所稱之超速情事。本公司亦已就相關事實向主管機關報備說明，呼籲外界切勿以訛傳訛，混淆視聽。

針對外界關切該事件機長執勤相關行為，長榮航空表示，該事件發生後即主動啟動內部調查機制，同時通報相關主管機關，以全面釐清實際情況與相關事實。此外，長榮航空也依法主動關懷了解並提供員工心理諮商等協助方案。

長榮航空指出，基於調查需要，目前已先暫停正駕駛派飛任務。相關調查已在進行中，待調查完畢，會盡快安排召開紀律委員會（Disciplinary Review Board, DRB）進行審議。

長榮航空強調，飛航安全向來是長榮航空最重視的核心價值，長榮亦高度重視同仁之專業操守與工作環境，對任何可能影響飛航安全或職場秩序之行為，均將秉持審慎、嚴謹之態度妥善處理。