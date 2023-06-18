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家長團體籲：分科測驗加考國英　教育部擬3方案「但推行有困難」

▲高中教育發展研討會 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全中教和北高聯舉辦「高中教育交流研討會」 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

112 大學個人申請入學日前放榜，高中教師與家長團體今（18日）舉辦高中教育交流研討會，針對大學考招新制提出建言。有家長團體指出，大學分科測驗科目不考國文、英文和數乙，讓許多學測失常考生無力回天，盼能加考更多考科。教育部高教司專門委員周弘偉回應，目前研擬3種方案，包括選定部分科目、讓考生選考，或學測範圍再考一次，但推行都有困難。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）與台北市高中學生家長會聯合會（北高聯）今舉辦「全國高級中學教育交流研討會」，包括新北市、台北市、基隆市、桃園市的家長、教師團體與會，針對大學考招、高中雙語教育、高中營養午餐、校園不當管教等議題進行討論。

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基隆市學校學生家長會聯合會總會長黃忠賢表示，目前學測是在高三的上學期舉行，學測考完後，很多學生對三下課程幾乎都放棄了，建議延後學測期程，畢竟高三課程對大一課程的銜接也很重要；並希望分科測驗可以加考國文、英文等基礎學科，讓學測失常的考生，還有補救機會。

教育部高教司與會代表周弘偉表示，現行學測期程已經固定很久，主要是考量後續還有繁星推薦、申請入學、分發入學等多元管道，若延後至高三下學期課程結束，五月才考學測，後續招生作業勢必往後延，可能要到九月才會進行到分發入學，影響大學入學時間，建議學生可以評估最適合自己的入學方式。

針對分科測驗加考更多考科，周弘偉說，招聯會已經提前公告，114年加考數乙，且多數商管校系都會參採，目前高一考生適用新制。但高三國文、英文課程屬於加深加廣的選修課程，學生選修、各校學習內容不一，分科測驗難以統一命題。

周弘偉進一步指出，若要硬要加考國、英，初步有3種方案，以國文科來說，可在選修科目中4選2，但可能導致學校只會開選考的科目，有違課綱精神；其次是4門選修科目挑2科讓考生選考，又會面臨試題難易度等化的難題；最後就是學測範圍再考一次，但如此一來，高三下學期就無法推動加深加廣課程，因此，三個方案，都有執行上的困難。

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