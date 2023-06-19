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國小師忘了餵藥「換來家長白眼」　全教產：教育部應訂明確規範

▲▼日本傳出一名幼稚園學童被活活熱死在娃娃車的悲劇。（示意圖，非當事者／CFP）

▲幼兒園餵藥案延燒全台，教育團體認為，在規範未明前，教師應暫停協助餵藥。（示意圖，非當事者／CFP）

記者楊惠琪／台北報導

新北幼兒園餵藥案延燒全台，繼中華民國幼教聯合總會昨發表「暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為」聲明後，全國教育產業總工會今（19日）也發布新聞稿指出，為避免產生餵藥的糾紛與法律問題，也讓老師專心班務，在教育部未訂定明確規範前，老師應停止幫忙餵藥。

全教產理事長林碩杰表示，近期接獲國小低年級老師反映，部分家長要求幫孩子餵藥，若老師因課務忙碌忘記，或孩子忘了把藥帶回家，結果引起家長不滿，責怪老師延誤孩子療程，換來家長白眼及謾罵，甚至認為老師不盡責。

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林碩杰還說，以ADHD（注意力不足過動症）的孩子來說，中午放學前要再吃半顆利他能，若老師拒絕餵藥，家長就會抱怨老師服務不周；另有學生必須課間服藥、點眼藥水或按時服用的抗生素藥品等情況，老師常會因為課務耽擱，面對家長各種餵藥需求，讓教學現場老師倍感壓力。

林碩杰指出，為避免產生餵藥的糾紛與法律問題，也讓老師專心班務，請教育部明確規範或建議家長勿委由老師餵藥。藥物的使用並非老師專業，應回歸家庭管理，教育部應釐清家長責任，維護老師專業立場，勿再讓餵藥成為老師的無妄之災。

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