過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

好市多「發財拖鞋」超吸睛。



網搜小組／劉維榛報導

下個月就是過年，好市多也吹起「發財風」！一名網友驚呼，逛賣場時意外發現超應景的「發財拖鞋」，紅、綠兩色毛絨款上頭分別繡著大大的「發」、「財」字樣。照片曝光立刻掀起網友關注，紛紛笑喊「老闆戰鞋來了」、「買起來！過年一人一雙」、「必須都買～發財發財」。

一名網友在臉書《爆廢1公社》笑虧，最近在好市多看到超應景的招財小物，毛絨拖鞋上頭有「發」、「財」的字樣，共有紅色、綠色2個顏色可選，充滿濃濃年味，讓原PO笑虧「穿這雙打麻將會發大財！」

毛絨發財拖鞋爆紅

底下網友也笑歪，「已購入」、「老闆戰鞋來了」、「如果四個人都穿那怎麼辦」、「買起來！過年一人一雙」、「把財踩在腳下 怎麼會發財」、「笑死～必須都買～發財發財」、「太晚看到了，禮物已經送出去」；也有人回報一雙359元。

星巴克馬年生肖杯。



今年是馬年，不少品牌也推出馬年限定商品，星巴克運用象徵自然的綠色調，結合盛開的櫻花元素，打造出「馬年大吉」、「金馬獻寶」等主題杯款。不同於以往生肖杯，本次設計走的是童趣與藝術感並存的路線，像是馬兒在櫻花樹下奔跑，或是結合傳統民俗玩具風格的線條，都讓保溫瓶與馬克杯成為辦公桌上最時髦的開運小物。

此外，中華郵政「金馬迎春紅包袋」1月5日開賣，本次紅包袋分為紅、金兩款圖案，分別以「駿馬回眸」與「金馬奔騰」為設計主軸，搭配細緻燙金質感與流暢線條，金色光澤與紅色底紋映襯，搭配「丙午英姿 GALLANTRY」、「奔騰向前 MOMENTUM」等文字，象徵丙午新年意氣風發，傳達昂首向前、自強不息等祝福心意。

「金馬迎春紅包袋」十分有質感。


