雙語政策致「程度M型化」　民調：6成憂學生壓力大、成效差

▲草根基金會公布民調顯示，超過6成受訪者同意，政府推動雙語政策導致學生程度M型化，英文程度不好學生壓力更大、學習成效更差。（圖／草根基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部近年來力推108課綱與雙語政策，但根據今（16日）最新公布的民調顯示，超過6成受訪者同意，政府推動雙語政策會導致學生程度M型化，英文程度不好學生壓力更大、學習成效更差，且雙語政策師資不足，另有37%受訪者不滿意政府實施108課綱，遠高於滿意的20％，凸顯民眾對教育政策的不滿。

為了解民眾對政府教育政策看法，草根影響力基金會委託TVBS民調中心，進行「民眾對蔡政府教育政策看法」民調，調查時間為5月29日到6月2日間，電訪18歲以上台灣民眾，總共獲得1111份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差是正負2.9個百分點。

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針對108課綱部分，調查顯示，37%受訪者不滿意政府實施108課綱，遠高於滿意的20％，另有32%不清楚；37％受訪者認為108課綱對提升學生教育有幫助，另有34%覺得沒幫助，更有39％認為，108課綱實施後對學生壓力更大，僅有5%認為變小；還有4成民眾認為，108課綱教材去中化情形嚴重，2成認為不嚴重，4成沒意見。

在雙語政策部分，調查發現，65％認為目前我國雙語政策師資不足，遠高於認為足夠的16%，還有64％同意，雙語政策會讓英語程度不好的人壓力更大、學習效果更差，還有62％同意，推動雙語政策將導致學生程度M型化。

台灣大學人文社會高等研究院院長廖咸浩指出，隨著科技快速發展，很多設備具備同步翻譯功能，面對科技發展，政府應該思考，學生究竟該花多少時間學習外語，且全英語教學就是用英語來決定一個人前途，很多語言較差的人，可能從一開始就自我放棄。