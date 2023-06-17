　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「國小廢校」海嘯來襲！近兩百所學校「學生↓29人」　教團提解方

▲▼受到少子化衝擊，台家盟擔憂，若以學生數作為廢校標準，恐將面臨國小廢校大海嘯來襲。（圖／讀者提供）

▲受少子化衝擊，台家盟擔憂，若以學生數作為廢校標準，短時間內恐面臨國小廢校大海嘯。（圖／讀者提供）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化影響，私校停招、停辦消息頻傳，也導致不少小校面臨存廢問題，台灣家長教育聯盟（台家盟）今（17日）指出，根據統計，111學年全國各縣市全校學生數少於29人的國小達193所，若以學生數作為廢校標準，短時間內全國將產生可怕的國小廢校大海嘯，台家盟指出，廢校不應該是優先或唯一選項，教育部應該依法嚴格把關每一校的申請，並啟動修法討論各種可能學校型態，以因應少子化的嚴峻挑戰。

受到少子化衝擊，私立大專校院或高中職停招、停辦消息接連爆發，而國小也無法在這波海嘯中倖免，尤其是偏鄉小校。台家盟今天召開記者會，提出三點呼籲，要求各界重視少子化對偏鄉小校衝擊問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台家盟指出，根據教育部統計資料，111學年度，全國各縣市全校學生數少於29人的國小達193所，少於20人的國小也達到68所，若單純以學生數作為廢校標準，恐怕接下來短時間內，全國將產生可怕的國小廢校大海嘯，就算各縣市未必以學生數作為廢校唯一標準，但也應該讓外界知道哪些因素被考量。

台家盟也提出三點呼籲，包括「廢校不應該是優先選項，更不該是唯一選項；教育部應該依法嚴格把關每一校的申請，確保各項程序完備、資訊公開透明；並啟動修法，各界展開對話討論，學校型態各種可能，以因應少子化的嚴峻挑戰。」

▲▼受到少子化衝擊，台家盟擔憂，若以學生數作為廢校標準，恐將面臨國小廢校大海嘯來襲。（圖／讀者提供）

▲受到少子化衝擊，台家盟擔憂，台灣將面臨國小廢校大海嘯。（圖／讀者提供）

台家盟進一步指出，當學校因故要停辦或整併，應該以學生的受教權、安全等各項權益為優先考量，尤其是偏鄉國小，不宜讓學生耗費過多時間在交通上，建議應該以教學型態轉型或設置分校為優先考量，像是彰化廣興國小、台中東勢國小，就是很好的例子。

此外，台家盟建議教育部，應該立即檢視各縣市相關小校處理辦法，或實際派員了解，來維護學童權益，並重新檢討「公立國民小學及國中合併或停辦準則」，訂出更周延內容，各界也應對此進行廣泛討論，提出台灣未來十年學校轉型需要的可能解方。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／重機、電動車互撞！　1死1傷
喜宴鹹豬手！妙齡女翻臉離席　家遭潑油縱火
「40噸滾燙瀝青」灑下！　福州母子路過活活燙死
今年「補班日」只剩1天！　還有三大連假...請假攻略曝光
快訊／《原子少年》成員賭博欠債！　本人道歉了
快訊／自殺防治大佬「遭控性騷擾」　衛福部拔職務
「廢校海嘯」來襲！　近兩百所學校達標
林玟誼被男星「抱緊強吻」！　同場演員衝上拉人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「桃花滿天飛」！一周運勢一次看　金牛花錢買快樂

超佛心！一顆10元銅板價...45年不漲價　彰化肉粽民眾瘋搶

身材好又耐看！「超美YouTuber」被粉絲推爆　她喊：不輸女明星

「泡麵這1方法」吃出最高境界　內行大讚：有訣竅

今年「補班日」只剩這1天！　還有三大連假...請假攻略曝光

親子玩樂新選擇　和逸飯店‧台南西門館推遊樂設施暢玩票券買一送一

午後雷雨熱區曝！下周3天「雨區擴大」　迎酷夏「高溫破35度」

「國小廢校」海嘯來襲！近兩百所學校「學生↓29人」　教團提解方

台鐵票價喊漲27%　王國材：目前無調漲計劃「公司化後再討論」

北市聯醫5院區今起幼童免費驗血　1周後可看報告

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

12星座「桃花滿天飛」！一周運勢一次看　金牛花錢買快樂

超佛心！一顆10元銅板價...45年不漲價　彰化肉粽民眾瘋搶

身材好又耐看！「超美YouTuber」被粉絲推爆　她喊：不輸女明星

「泡麵這1方法」吃出最高境界　內行大讚：有訣竅

今年「補班日」只剩這1天！　還有三大連假...請假攻略曝光

親子玩樂新選擇　和逸飯店‧台南西門館推遊樂設施暢玩票券買一送一

午後雷雨熱區曝！下周3天「雨區擴大」　迎酷夏「高溫破35度」

「國小廢校」海嘯來襲！近兩百所學校「學生↓29人」　教團提解方

台鐵票價喊漲27%　王國材：目前無調漲計劃「公司化後再討論」

北市聯醫5院區今起幼童免費驗血　1周後可看報告

檢舉魔人拿刀恐嚇騎士…還打1999「警察包圍我」　竟是通緝犯

每坪95萬！　板橋2社區再奔「實價天花板」

快訊／派出所旁車禍！重機電動車互撞「2騎士噴飛倒地」　1死1傷

韓國瑜66歲生日宴「藍營大咖」出席　被問會面侯友宜低調未回應

屏東美女議員許馨勻遭「下體緊貼」噁男身分曝　檢將傳訊到案

錄影狂被提林襄、Wendy名字！　孫生「真實反應」全播出：什麼東西

恐被交易？威廉森被爆與鵜鶘關係疏遠　沃神預估「開季還會在」

福斯「大改款Tiguan」內裝曝光！搭15吋大螢幕、排檔桿位置異動

婦騎車橫越四線道「被撞飛10m慘死」玻璃成蜘蛛網　驚悚影像曝

快訊／烏干達國中遭恐怖攻擊　宿舍燒毀！至少25死8命危

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎

9縣市大雨！　2地區明起「劇烈雷雨」炸到端午連假

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

即／2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

對流局部大雨襲補班日　梅雨季要掰掰了！夏季型午後雷雨接力

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

日本必買10大價差商品曝光　保健食品排第二

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

「2水庫」進補到100%　南化、牡丹蓄水量重回5成

氣象局5縣市大雨特報　中南部今降雨機率高

F奶網紅爆　被「當紅女星男友」公園性侵未遂

更多熱門

相關新聞

疫後第一個暑假！教部藝術列車開跑　近百場好戲下鄉演出

疫後第一個暑假！教部藝術列車開跑　近百場好戲下鄉演出

暑假即將到來，加上今年教育部為推廣學生表演藝術，豐富學生假期生活，今（16日）宣布「2023藝起FUN暑假」活動起跑，今年共推出「好優Show學生藝團」等一系列相關藝術活動，包括自全國學生舞蹈、音樂、創意戲劇及師生鄉土歌謠比賽勝出的31校優秀團隊，將辦理65場次演出活動，讓藝術教育從學校延伸至社區，讓偏鄉與社區孩子們共同體驗藝術文化，並讓藝術往下紮根。

雙語政策致「程度M型化」　民調：6成憂學生壓力大、成效差

雙語政策致「程度M型化」　民調：6成憂學生壓力大、成效差

少子化「畢業即就業」成招生亮點

少子化「畢業即就業」成招生亮點

兵役恢復1年配套曝　教部要補助學校

兵役恢復1年配套曝　教部要補助學校

大專學研加給+15%「高教工會籲公私同步」　教長允諾補助私校

大專學研加給+15%「高教工會籲公私同步」　教長允諾補助私校

關鍵字：

少子化台家盟國小廢校大海嘯教育部

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

快訊／正宮摸透黃健瑋豐富情史　力挺老公沒犯罪

21歲女大生剛畢業　反抗性侵慘死新天鵝堡

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面