「國小廢校」海嘯來襲！近兩百所學校「學生↓29人」　教團提解方

▲受少子化衝擊，台家盟擔憂，若以學生數作為廢校標準，短時間內恐面臨國小廢校大海嘯。（圖／讀者提供）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化影響，私校停招、停辦消息頻傳，也導致不少小校面臨存廢問題，台灣家長教育聯盟（台家盟）今（17日）指出，根據統計，111學年全國各縣市全校學生數少於29人的國小達193所，若以學生數作為廢校標準，短時間內全國將產生可怕的國小廢校大海嘯，台家盟指出，廢校不應該是優先或唯一選項，教育部應該依法嚴格把關每一校的申請，並啟動修法討論各種可能學校型態，以因應少子化的嚴峻挑戰。

受到少子化衝擊，私立大專校院或高中職停招、停辦消息接連爆發，而國小也無法在這波海嘯中倖免，尤其是偏鄉小校。台家盟今天召開記者會，提出三點呼籲，要求各界重視少子化對偏鄉小校衝擊問題。

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台家盟指出，根據教育部統計資料，111學年度，全國各縣市全校學生數少於29人的國小達193所，少於20人的國小也達到68所，若單純以學生數作為廢校標準，恐怕接下來短時間內，全國將產生可怕的國小廢校大海嘯，就算各縣市未必以學生數作為廢校唯一標準，但也應該讓外界知道哪些因素被考量。

台家盟也提出三點呼籲，包括「廢校不應該是優先選項，更不該是唯一選項；教育部應該依法嚴格把關每一校的申請，確保各項程序完備、資訊公開透明；並啟動修法，各界展開對話討論，學校型態各種可能，以因應少子化的嚴峻挑戰。」

▲受到少子化衝擊，台家盟擔憂，台灣將面臨國小廢校大海嘯。（圖／讀者提供）

台家盟進一步指出，當學校因故要停辦或整併，應該以學生的受教權、安全等各項權益為優先考量，尤其是偏鄉國小，不宜讓學生耗費過多時間在交通上，建議應該以教學型態轉型或設置分校為優先考量，像是彰化廣興國小、台中東勢國小，就是很好的例子。

此外，台家盟建議教育部，應該立即檢視各縣市相關小校處理辦法，或實際派員了解，來維護學童權益，並重新檢討「公立國民小學及國中合併或停辦準則」，訂出更周延內容，各界也應對此進行廣泛討論，提出台灣未來十年學校轉型需要的可能解方。