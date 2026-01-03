　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

▲董智森日前在節目中爆料「被詐180萬卻被書記官勸拿60萬和解」事件，引發討論。（圖／記者黃哲民攝）

▲董智森日前在節目中爆料「被詐180萬卻被書記官勸拿60萬和解」事件，引發討論。（圖／記者黃哲民攝）

記者閔文昱／綜合報導

資深媒體人董智森日前在直播節目中爆料，指一名長者遭詐騙180萬元，卻被書記官不斷勸說「拿60萬元和解就好」，痛批台灣司法站在加害人那邊、形同惡整被害者，引發輿論譁然。對此，網紅律師「巴毛律師」陳宇安反擊，這類指控忽略司法實務現實，在現實司法環境下，被害人是否選擇和解，往往直接影響「能不能拿回錢」。

「被詐200萬，只能選一個」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳宇安今（3日）在臉書發文提出假設，如果今天被詐騙200萬元，擺在眼前只有兩條路：第一，與被告和解，拿回80萬元；第二，不和解、一路打官司，讓詐騙集團被重判，但民事執行後卻發現對方名下毫無財產，最後一毛錢也拿不到，「你要選哪一個？」她直言，自己一定會選擇第一個，也會勸當事人接受和解，能拿回多少是多少。

▲巴毛律師陳宇安。（圖／翻攝臉書／巴毛律師混酥團）

▲巴毛律師陳宇安。（圖／翻攝臉書／巴毛律師混酥團）

實務經驗：打到最後常是「勝訴卻沒錢」

巴毛律師指出，依照多年辦案經驗，詐騙案件若走到最後，常見情況是被告名下早已沒有任何財產，即便官司打贏，損害仍然無法填補；反而是在和解階段，被告為了求取輕判，會想辦法湊出一筆和解金賠償被害人。

她強調，這並不是替詐騙犯說話，而是殘酷的司法現實，「你要的是情緒上的公平，還是實際能拿回來的錢？」

書記官為何勸和解？「怕你最後怪法院」

針對董智森指控書記官頻頻勸和解，陳宇安也替第一線司法人員緩頰。她表示，書記官工作量早已爆炸，不可能沒事就打電話給當事人，之所以勸和解，是擔心被害人最後一毛錢都拿不到，事後卻反過來指責法院、政府沒有保障。

她直言，是否和解完全是當事人的選擇，法官不可能逼人和解，「大家都是成年人，又不是8歲小孩」，不和解是選擇，拿不到錢也是結果，不能最後把責任全部推給司法。

痛批名嘴「沒腦袋」：為你好卻被說成鼓勵詐騙

對於外界將勸和解解讀為「鼓勵詐騙」，巴毛律師語氣相當不滿，直言這種說法讓司法人員「真的會很切心」。她認為，許多法官與書記官其實是站在被害人角度思考，希望至少能補回部分損失，卻被名嘴簡化成護航加害人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

吞藥常卡喉嚨！營養師曝「正確姿勢」　不是全都頭後仰

法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

長榮航空遭爆正駕駛毆打副機長　公司暫停派飛調查

那魯one、那魯two真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應A-Lin

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

輻射冷卻急降溫「明晨最低8度」　下周不排除有寒流

女兒都看香蕉哥哥！問媽「小時候有什麼哥哥」答案笑了　本人暖回

快訊／9縣市低溫特報　入夜探10℃

過年戰鞋！好市多「招財1神物」突上架　一票會員喊買：打麻將會贏

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

生活熱門新聞

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬

阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

雙北捷運、公車今開放手機掃碼！　設定方式看這裡

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

繼「那魯one」後　A-Lin又有新哏

郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！

中南部比北部還冷！　鄭明典曝原因

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

合歡山「警察小姐姐」新造型強勢回歸！小編：充滿殺氣

還會更冷！　今年「首波寒流」可能下週到

更多熱門

相關新聞

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

一場原本看似圓滿的姻緣，竟是一場精心編織的恐怖騙局。近日，大陸官媒《央視》軍事頻道披露了一起駭人聽聞的假冒軍人詐騙案。一名女子龐玉娟（化名）以為嫁給了前途無量的「武警上校」，結婚後丈夫失蹤6年，直到起訴離婚時才驚覺，結髮之夫不僅身分虛假，竟然還是一名背負人命、潛逃多年的殺人重犯。

高官性侵少女網友尋找被害人　籲出面控獸行　

高官性侵少女網友尋找被害人　籲出面控獸行　

獨／恐還有少女遭性侵　高官淫狼20萬交保惹議　

獨／恐還有少女遭性侵　高官淫狼20萬交保惹議　

涉案人和你同名」何建忠妻洩密內幕曝

涉案人和你同名」何建忠妻洩密內幕曝

社會安全網竟藏禽獸高官　公務機密淪變態指南

社會安全網竟藏禽獸高官　公務機密淪變態指南

關鍵字：

標籤:詐騙司法和解律師被害人

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面