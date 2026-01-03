法院勸和解＝鼓勵詐騙？律師打臉名嘴「沒腦」：打到底恐一毛不剩

▲董智森日前在節目中爆料「被詐180萬卻被書記官勸拿60萬和解」事件，引發討論。（圖／記者黃哲民攝）

記者閔文昱／綜合報導

資深媒體人董智森日前在直播節目中爆料，指一名長者遭詐騙180萬元，卻被書記官不斷勸說「拿60萬元和解就好」，痛批台灣司法站在加害人那邊、形同惡整被害者，引發輿論譁然。對此，網紅律師「巴毛律師」陳宇安反擊，這類指控忽略司法實務現實，在現實司法環境下，被害人是否選擇和解，往往直接影響「能不能拿回錢」。

「被詐200萬，只能選一個」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳宇安今（3日）在臉書發文提出假設，如果今天被詐騙200萬元，擺在眼前只有兩條路：第一，與被告和解，拿回80萬元；第二，不和解、一路打官司，讓詐騙集團被重判，但民事執行後卻發現對方名下毫無財產，最後一毛錢也拿不到，「你要選哪一個？」她直言，自己一定會選擇第一個，也會勸當事人接受和解，能拿回多少是多少。

▲巴毛律師陳宇安。（圖／翻攝臉書／巴毛律師混酥團）

實務經驗：打到最後常是「勝訴卻沒錢」

巴毛律師指出，依照多年辦案經驗，詐騙案件若走到最後，常見情況是被告名下早已沒有任何財產，即便官司打贏，損害仍然無法填補；反而是在和解階段，被告為了求取輕判，會想辦法湊出一筆和解金賠償被害人。

她強調，這並不是替詐騙犯說話，而是殘酷的司法現實，「你要的是情緒上的公平，還是實際能拿回來的錢？」

書記官為何勸和解？「怕你最後怪法院」

針對董智森指控書記官頻頻勸和解，陳宇安也替第一線司法人員緩頰。她表示，書記官工作量早已爆炸，不可能沒事就打電話給當事人，之所以勸和解，是擔心被害人最後一毛錢都拿不到，事後卻反過來指責法院、政府沒有保障。

她直言，是否和解完全是當事人的選擇，法官不可能逼人和解，「大家都是成年人，又不是8歲小孩」，不和解是選擇，拿不到錢也是結果，不能最後把責任全部推給司法。

痛批名嘴「沒腦袋」：為你好卻被說成鼓勵詐騙

對於外界將勸和解解讀為「鼓勵詐騙」，巴毛律師語氣相當不滿，直言這種說法讓司法人員「真的會很切心」。她認為，許多法官與書記官其實是站在被害人角度思考，希望至少能補回部分損失，卻被名嘴簡化成護航加害人。