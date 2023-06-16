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疫後第一個暑假！教部藝術列車開跑　近百場好戲下鄉演出

▲▼教育部宣布暑期藝術活動列車開跑。（圖／教育部提供）

▲教育部宣布暑期藝術活動列車開跑。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

暑假即將到來，加上今年教育部為推廣學生表演藝術，豐富學生假期生活，今（16日）宣布「2023藝起FUN暑假」活動起跑，今年共推出「好優Show學生藝團」等一系列相關藝術活動，包括自全國學生舞蹈、音樂、創意戲劇及師生鄉土歌謠比賽勝出的31校優秀團隊，將辦理65場次演出活動，讓藝術教育從學校延伸至社區，讓偏鄉與社區孩子們共同體驗藝術文化，並讓藝術往下紮根。

教育部為了推廣學生表演藝術，豐富學生假期生活，將在暑假期間辦理「好優Show學生藝團活動」、「偏鄉藝術美感育苗計畫」、「樂器銀行」及「111學年度全國學生表演藝術類競賽特優團隊聯合展演」等一系列相關藝術活動，今天下午在台灣藝術教育館南海劇場辦理「2023藝起FUN暑假」聯合記者會，並宣布活動開跑。

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教育部主任秘書廖興國指出，這是疫情解封後第一個暑假，感謝相關單位在疫情期間仍不遺餘力推動藝術教育，希望透過今年一系列展演活動，包括「好優Show學生藝團」走到偏鄉，偏鄉藝術美感育苗計畫、教育部樂器銀行、全國學生表演藝術類競賽特優團隊聯合展演等系列活動，讓藝術往下紮根，讓偏鄉與社區孩子們，共同體驗藝術文化。

▲▼教育部宣布暑期藝術活動列車開跑。（圖／教育部提供）

▲教育部宣布暑期藝術活動列車開跑。（圖／教育部提供）

在好優Show學生藝團部分，教育部表示，這是112年評選出來自全國學生舞蹈、音樂、創意戲劇及師生鄉土歌謠比賽當中，獲得特優、優等等31校優秀團隊，將辦理65場次的演出活動，約3068名學生深入到全國各地演藝廳與文化中心、戶外場地及離島等地各個角落，演出音樂、舞蹈、戲劇、偶戲、原住民族文化各類表演藝術，藉由不同表演類型，拉近觀眾與舞台的距離，讓參與者都深刻感受好優Show學生藝團所帶來的表演藝術魅力。

在偏鄉藝術美感育苗計畫部分，教育部表示，112年共錄取來自全台16所大學院校100名具藝術專長的師資生，由台灣藝術大學辦理培訓及暑期偏鄉美感營隊，今年自6月26日至7月30日除了到花蓮等18個縣市外，首次於新北市5校、臺南市2校辦理跨校聯合暑期營隊，提升服務廣度；100名藝術師資生將建構出11套創意好玩的藝術生活美感教案，豐富營隊課程內容。

▲▼教育部宣布暑期藝術活動列車開跑。（圖／教育部提供）

▲教育部宣布暑期藝術活動列車開跑，其中包括全國學生音樂比賽特優團隊聯合展演。（圖／教育部提供）

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