沾料派注意！吃北部粽多2匙醬「破600大卡」　加花生粉更胖

▲端午節到了，到處都可以看到有人開吃粽子。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

端午節前夕就開吃粽子的人不少，營養師團隊「好食課」便分享一張各式粽子熱量圖鑑，曝光各種粽子、沾醬的熱量。其中，北部粽的熱量大約是575大卡，比南部粽約510大卡還高（皆以220克計算）。另外，在列出的5種沾料中，熱量最高的，是很多人吃鹼粽時必沾的蜂蜜，一湯匙15克、熱量為47大卡。

粉專「好食課」分享「【#一張圖懂吃】端午來吃粽，各式粽子熱量圖鑑」，一秒看懂熱量最高的粽子是「潮州粽」，一顆240克約600大卡；熱量第2高是「北部粽」，一顆220克約575大卡；再來第3高「南部粽」，一顆220克約510大卡。

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接下來是「豆沙粽」，一顆100克約295大卡；原住民小米粽「阿粨」，一顆180克約275大卡；「客家粿粽」一顆100克約216大卡；「鹼粽」一顆115克約150大卡；「水果冰粽」一顆50克約110大卡。

至於沾醬／料區，熱量最高是「蜂蜜」，一湯匙15克，熱量47大卡；第2是「花生粉」，一湯匙7克，熱量36大卡；再來是一般人吃肉粽時最常用的「海山醬」、「甜辣醬」，皆是一湯匙15克，熱量17大卡；最後是「醬油膏」，一湯匙15克，熱量15大卡。

另外，營養師張宜臻還以文字介紹粽子的做法與特色，可得知熱量從何來：

●潮州粽：包法與一般粽子不同，是長條型，鹹的潮州粽特色在於會將豬肉以醬油醃過後包入，而醬汁也會加入米中，使得潮州粽的味道通常比較重，一顆約240克重的潮州鮮肉粽熱量約600大卡。

●北部粽：餡料包含鹹蛋黃、五花肉、香菇蝦米等，會先將餡料炒熟再去包裹蒸，一顆220克的北部粽熱量約575大卡。

●南部粽：南部粽主要會包豬肉、栗子，並且是直接用水煮熟，口感會較黏糊，一顆220克的南部粽熱量約510大卡。

●豆沙粽：蜜紅豆餡料常加入許多精緻糖，一顆100克的豆沙粽熱量約295大卡。

●阿粨：原住民美食，也稱作阿拜，與端午節並無相關，通常會以小米為主，包入芋頭粉、高粱粉等，並以假酸漿葉包覆，一顆重量180克的阿粨熱量約275大卡。

●客家粿粽：也稱為粄粽，份量通常小小一顆約80-100克，是使用糯米糰製作，所以外表較看不出米粒感，內餡通常為香菇、蘿蔔乾、肉等鹹食。

●鹼粽：將鹼水拌於糯米中製成，過去為了避免鹼粽黏於粽葉，並賦予其咀嚼口感性，會於成分中添加硼砂，但因硼砂後續發現對於身體有害，所以將其列為非法食品添加物，目前廠商多以三偏磷酸鈉（合法添加物）做取代，一顆沒加蜂蜜的鹼粽115克約150大卡。

●水果冰粽：冰涼透心，一顆50克的水果粽熱量約110大卡。

值得注意的是，以鹹食口味來說，被列為熱量最高的「潮州粽」約600大卡，熱量最低的「客家粿粽」約216大卡，但前者一顆是240克，後者一顆是100克，所以如若能控制份量，或與家人共享一顆肉粽，加上多攝取蔬菜，就比較不用擔心熱量破表。另外，蜂蜜雖是沾醬類熱量最高的，但通常搭配甜品粽，以「鹼粽」來看，一顆150大卡加一匙蜂蜜後，是197大卡，熱量還是比一顆客家粿粽來得低。

※本文獲「好食課」授權引用。