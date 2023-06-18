　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沾料派注意！吃北部粽多2匙醬「破600大卡」　加花生粉更胖

▲▼粽子,端午節。（圖／記者謝承恩攝）

▲端午節到了，到處都可以看到有人開吃粽子。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

端午節前夕就開吃粽子的人不少，營養師團隊「好食課」便分享一張各式粽子熱量圖鑑，曝光各種粽子、沾醬的熱量。其中，北部粽的熱量大約是575大卡，比南部粽約510大卡還高（皆以220克計算）。另外，在列出的5種沾料中，熱量最高的，是很多人吃鹼粽時必沾的蜂蜜，一湯匙15克、熱量為47大卡。

粉專「好食課」分享「【#一張圖懂吃】端午來吃粽，各式粽子熱量圖鑑」，一秒看懂熱量最高的粽子是「潮州粽」，一顆240克約600大卡；熱量第2高是「北部粽」，一顆220克約575大卡；再來第3高「南部粽」，一顆220克約510大卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接下來是「豆沙粽」，一顆100克約295大卡；原住民小米粽「阿粨」，一顆180克約275大卡；「客家粿粽」一顆100克約216大卡；「鹼粽」一顆115克約150大卡；「水果冰粽」一顆50克約110大卡。

至於沾醬／料區，熱量最高是「蜂蜜」，一湯匙15克，熱量47大卡；第2是「花生粉」，一湯匙7克，熱量36大卡；再來是一般人吃肉粽時最常用的「海山醬」、「甜辣醬」，皆是一湯匙15克，熱量17大卡；最後是「醬油膏」，一湯匙15克，熱量15大卡。

另外，營養師張宜臻還以文字介紹粽子的做法與特色，可得知熱量從何來：

●潮州粽：包法與一般粽子不同，是長條型，鹹的潮州粽特色在於會將豬肉以醬油醃過後包入，而醬汁也會加入米中，使得潮州粽的味道通常比較重，一顆約240克重的潮州鮮肉粽熱量約600大卡。

●北部粽：餡料包含鹹蛋黃、五花肉、香菇蝦米等，會先將餡料炒熟再去包裹蒸，一顆220克的北部粽熱量約575大卡。

●南部粽：南部粽主要會包豬肉、栗子，並且是直接用水煮熟，口感會較黏糊，一顆220克的南部粽熱量約510大卡。

●豆沙粽：蜜紅豆餡料常加入許多精緻糖，一顆100克的豆沙粽熱量約295大卡。

●阿粨：原住民美食，也稱作阿拜，與端午節並無相關，通常會以小米為主，包入芋頭粉、高粱粉等，並以假酸漿葉包覆，一顆重量180克的阿粨熱量約275大卡。

●客家粿粽：也稱為粄粽，份量通常小小一顆約80-100克，是使用糯米糰製作，所以外表較看不出米粒感，內餡通常為香菇、蘿蔔乾、肉等鹹食。

●鹼粽：將鹼水拌於糯米中製成，過去為了避免鹼粽黏於粽葉，並賦予其咀嚼口感性，會於成分中添加硼砂，但因硼砂後續發現對於身體有害，所以將其列為非法食品添加物，目前廠商多以三偏磷酸鈉（合法添加物）做取代，一顆沒加蜂蜜的鹼粽115克約150大卡。

●水果冰粽：冰涼透心，一顆50克的水果粽熱量約110大卡。

值得注意的是，以鹹食口味來說，被列為熱量最高的「潮州粽」約600大卡，熱量最低的「客家粿粽」約216大卡，但前者一顆是240克，後者一顆是100克，所以如若能控制份量，或與家人共享一顆肉粽，加上多攝取蔬菜，就比較不用擔心熱量破表。另外，蜂蜜雖是沾醬類熱量最高的，但通常搭配甜品粽，以「鹼粽」來看，一顆150大卡加一匙蜂蜜後，是197大卡，熱量還是比一顆客家粿粽來得低。

※本文獲「好食課」授權引用。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
爸爸繳一輩子房貸「房子卻是別人的」！　她嘆：家快要沒了
別再吃水煮青菜！　營養師驚吐「最不推原因」
市長獎最老得主是她！　每天3小時通勤上學「73歲大一新鮮人」
激戰美髮師「雙腿瘀青」！　人妻撒嬌：你沒戴
盧秀燕跟風曬20歲照片！　網友：輾壓一線女星
快訊／台大前助理教授道歉了！　辭去所有教職

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他請正妹吃無菜單料理！隔天1動作被封鎖了　網嘆：活該

自殺防治大佬涉性騷遭拔衛福部職　台大通報性平會、新光看診不變

沾料派注意！吃北部粽多2匙醬「破600大卡」　加花生粉更胖

市長獎最老得主是她　每天花3小時通勤上學「73歲當大一新鮮人」

羅生門？傳汐止幼童BZD「複驗陰性」　院方：尚未接到正式報告

遭控誘導女學生發展私人感情　李明璁道歉「辭去所有教職」接受調查

梅雨促生機　台南山上花園水道博物館再現巨無霸金福菇

今好天氣！午後雷陣雨範圍出爐　端午連假「水氣略增」雨區一次看

台師大副教授涉性騷「女學生嚇到不敢進系館」　校方：重啟調查　

企鵝妹環島最後一天！粉絲不捨喊「走去花蓮」　她笑回NO曝原因

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

男用「蒲棒」裝熱狗整朋友　他咬下噴出一堆白絮笑翻

喬丹不玩了！921億出售黃蜂　當老闆13年僅3度晉級季後賽

北車旁建案「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了！　

20230617星光雲！RUN新聞-ANNA SUI打造夏日香香美人

補班日局部大雨襲9縣市　下周一起高溫上看35度

他請正妹吃無菜單料理！隔天1動作被封鎖了　網嘆：活該

自殺防治大佬涉性騷遭拔衛福部職　台大通報性平會、新光看診不變

沾料派注意！吃北部粽多2匙醬「破600大卡」　加花生粉更胖

市長獎最老得主是她　每天花3小時通勤上學「73歲當大一新鮮人」

羅生門？傳汐止幼童BZD「複驗陰性」　院方：尚未接到正式報告

遭控誘導女學生發展私人感情　李明璁道歉「辭去所有教職」接受調查

梅雨促生機　台南山上花園水道博物館再現巨無霸金福菇

今好天氣！午後雷陣雨範圍出爐　端午連假「水氣略增」雨區一次看

台師大副教授涉性騷「女學生嚇到不敢進系館」　校方：重啟調查　

企鵝妹環島最後一天！粉絲不捨喊「走去花蓮」　她笑回NO曝原因

「有人啦，嗶三X」休旅車猛叭還逆向超車　他搖車窗狂罵再檢舉

加油等等！　中油宣布明起汽油調降0.3元

全國6歲幼童可至新北驗巴比妥！　侯友宜：中央不做我來承擔

謠言「愛不到才苛刻」…陳薇仲喊：看不起張之豪！再亂傳絕對提告

吳釗燮訪歐洲議會獲高規格接待　立陶宛前國防部長今訪台

侯友宜證實昨致電韓國瑜祝「生日快樂」　雙方通話內容曝光

他請正妹吃無菜單料理！隔天1動作被封鎖了　網嘆：活該

砂石車撞信義民宅！議員爆與新北工程有關　喊話侯友宜「不要惦惦」

個資外洩學生痛批侯競辦　侯友宜：保護學生隱私是該盡的責任

「建設廈金共同生活圈論壇」在廈門開幕

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

「3星座」下半年苦盡甘來！第1名事業突破又發大財

有線電視用戶　全台一半家庭剪線

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

雨區擴大時間曝！　颱風季將登場

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

唐吉訶德取消24hrs營業！網點關鍵

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

下半年結婚運旺　4星座能遇正緣

妹子回國「見機場1畫面」怒嗆：台灣人哪個字看不懂

「超美YouTuber」被推爆　她喊：不輸女明星

12星座「桃花滿天飛」！一周運勢一次看

會想體驗越式洗髮？　過來人曝1服務不舒服

他怨飯店不接幼童　遭大逆風酸爆

更多熱門

相關新聞

營養師傳授4招教你改善腦霧

營養師傳授4招教你改善腦霧

最近太疲憊，又或是確診後遺症，你也腦霧了嗎？營養師夏子雯在臉書分享，腦霧是一種症狀或現象，雖非疾病但可能會有記憶、專注力下降、反應遲鈍、焦慮等症狀，她也建議想緩解腦霧，建議從4大方向來改善。

營養師公開「粽子熱量圖鑑」

營養師公開「粽子熱量圖鑑」

土庫公鎮所、農會備6千顆粽子送弱勢

土庫公鎮所、農會備6千顆粽子送弱勢

「這款粽子」熱量破1000卡！　不要一人獨食

「這款粽子」熱量破1000卡！　不要一人獨食

In-N-Out「隱藏1品項」曝！醫師狂讚：貼心

In-N-Out「隱藏1品項」曝！醫師狂讚：貼心

關鍵字：

粽子熱量沾醬營養師好食課

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈節目強吻！統神忍3年認了「被性騷擾」

女友下班「內衣歪一邊」！男友一查怒告

楊丞琳演唱會門票傳遭「低價拋售」入座率曝光

許傑輝性騷連環爆　王月不忍撂重話

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

林志玲比基尼「渾圓雙球」炸出！濕身照辣翻

「3星座」下半年苦盡甘來！第1名事業突破又發大財

有線電視用戶　全台一半家庭剪線

洗衣袋「2錯誤用法」曝！內行人驚吐：30%↑汗臭會跟回來

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

快訊／原民歌王萬沙浪過世！享壽74歲

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

丈夫手機存「大量小三裸照」！妻提告慘吞牢飯

快備份！　Google相簿封存檔案7／19起停用

從小到大「超想住透天」卻被住戶勸退！一票人破盲點

更多

最夯影音

更多
許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋

許傑輝錄影「戳女星胸部」來真的！　性騷閃辭《最大黨》..邰智源背12年鍋
工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

楊昇達遭「又摔又折」全程無表情XD　跌天堂路也沒叫..猛奪「淡定冠軍」

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

女騎士路口衝出左轉撞公車　倒地遭輾命危急送醫搶救！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面