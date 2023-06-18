向清潔隊員致敬！徐榛蔚端午前夕送上粽子禮盒　感謝辛苦日常

▲花蓮縣政府慰勉清潔隊隊員辛勞，由縣長徐榛蔚親自致贈端午節肉粽應景禮盒。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為慰勉各鄉鎮市公所清潔隊隊員的辛勞，提前祝賀端午佳節愉快，由縣長徐榛蔚親自致贈端午節肉粽應景禮盒嘉勉清潔人員長年的犧牲與奉獻，感謝清潔人員日以繼夜勤奮的維護花蓮縣環境觀瞻，以確保縣轄環境的優化與整潔。

縣長徐榛蔚向所有維護環境整潔的幕後英雄致上崇高敬意，感謝清潔同仁的辛勞付出，並表示清潔隊員平日工作相當辛苦，無論風雨都得按時外出執行環保相關工作，始終站在環境保護的最前線，為花蓮鄉親執行環境保護工作，不畏溽暑寒冬、不懼狂風暴雨，全年無休為民服務的精神，殊為表率。

清潔隊員於執行勤務時，經常身處危險及髒污的環境，隊員們為了達成任務卻從不喊苦，總是全力以赴，為的就是提供所有縣民鄉親優質的生活環境。清潔隊業務繁雜，工作項目包羅萬象，凡舉從例行性的垃圾清運、回收分類、割草、修樹、掃街、溝渠清疏、小黑蚊噴藥至疫情防疫消毒...等作業外，假期加班出勤更是家常便飯，其繁重高壓的工作環境絕非常人所能體會，總是能在最短的時間內運用極其有限的清潔人力迅速恢復市容環境，其不畏艱險的精神及無私無我的付出，令人敬佩！

花蓮縣環保局指出，為改善清潔隊員的工作環境，提升工作效率，花蓮縣政府將持續投入相關資源，提供更好的清潔機具與人員物資，讓清潔隊員能夠在舒適的環境中工作，而縣府也會密切關注清潔隊員的工作狀況，一同打造優質美好的花蓮環境。

環保局副局長饒慶龍表示，因為有清潔隊同仁的努力付出，才能讓花蓮一直能維持非常良好的環境，清潔隊員於第一線處理廢棄物，不管在平日或疫情期間，也是暴露於高風險的一群伙伴，當我們於佳節期間，請別忘了還有一群默默工作辛苦付出的清潔隊弟兄犧牲假期為大家服務，也請大家共同體恤清潔隊員的辛苦，為守護花蓮環境盡一份心力，一起度過一個乾淨、快樂的端午節，讓花蓮的美麗環境能夠永續維持。