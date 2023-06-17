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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「指鼠為鴨」真相大白！胡錫進也質疑：逼學生改口挺假結論

▲▼學餐吃到「老鼠頭」官方硬扯「鴨脖」　調查出爐官員全慘了。（圖／翻攝微博）

▲學生吃到「老鼠頭」，校方及官方竟硬扯是「鴨脖子」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

江西南昌「指鼠為鴨」調查終於出爐，證實學生吃到的真的是「老鼠頭」，但網友的不滿仍未減退，持續在網路上狂罵，連大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進也質疑，學校還逼爆料的學生改口，甚至動員學生上網挺假結論，「真的不應該啊！背後的根源真的要認真清除啊！」

江西南昌一所高校的學生日前在校內食堂吃到了「老鼠頭」，於是上網爆料，沒想到南昌高新區的市場監管局卻堅稱只是「鴨脖子」，還逼迫學生改口稱「認錯」。

由於照片及影片中都很明顯可以看出「老鼠頭」的特徵，校方與新高區市場監管局的說法很快在網路上被罵爆。

眼見事情越鬧越大，江西省只好組成聯合調查組展開調查，並在17日證實，學生吃到的的確是「老鼠頭」，校方、食堂業者，以及新高區市場監管局必須負起責任。

雖然真相已經大白，但網友們仍在網路上狂酸，連大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進也發文指出，一件如此簡單的事情，也是很基層的一起糾紛，最後搞得轟轟烈烈，要江西省多個部門下場組成聯合調查組，才把一個公眾肉眼就能辨識的事實確認下來，這的確值得反思和警醒。

▼大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進提到，是什麼驅動了南昌所涉高校和市場監管部門做出有違公眾肉眼辨識力的虛假結論？這當中能有多大的利益，就刺激了他們做出對抗事實的選擇呢？這當中那所學校還逼爆料的學生改口，動員學生上網挺虛假結論，一個與實事求是背道而馳的鍊式操作就這樣隨隨便便地形成了，「真的不應該啊！其背後的根源真的要認真清除啊！」

胡錫進還說，他強烈希望「鼠頭／鴨脖」事件為全社會敲響警鐘，所有機構所有人都聽到它，高度重視它，「無論在什麼職位上做領導和負責人，都要十分清楚，一旦遇到事情，實事求是是最安全、風險最小的做法和選擇，事情越敏感，情況越會是這樣。」

大陸官媒《人民日報》旗下《俠客島》也發文痛批，「此前校方和有關部門一口咬定是『鴨脖』，如今看來真徒增笑柄，侮辱智商。」

《俠客島》提到，「鼠頭還是鴨脖？要證實並不難，但因有關單位和稀泥、『堵捂瞞』，硬是把小事拖大、矛盾上交，搞得全網輿情沸騰，要靠省級調查組介入才能查清。」

《俠客島》說，「這期間，浪費了大量行政資源，更傷害了基層政府和有關單位的公信力，真是得不償失！充分暴露了有些地方部門一有輿情就遮掩逃避，不作為、懶作為的工作作風。」

《俠客島》強調，事件真相已調查清楚，但「指鼠為鴨」的討論恐怕不會立馬翻篇，就像食堂裡的異物不會憑空出現，網友的信任也不會短期恢復，「除了盡快解決學校的食品衛生問題，這次事件中，一味和稀泥、愚弄輿論的人，也應受到嚴肅處理。這種『指鼠為鴨』的荒唐事不能再重演了！」

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