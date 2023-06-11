餐廳疑吃到鼠頭「官方堅稱鴨脖」　江西成立聯合調查組躍微博熱搜

▲高校飯菜疑吃出老鼠頭，官方卻堅稱鴨脖，江西省政府宣布成立聯合調查組。（圖／翻攝自影片）



文／中央社

江西一所學院學生在校內餐廳吃到疑似老鼠頭的食安事件，因為當地官方一口咬定是鴨脖子，近日在中國掀起一面倒的「指鼠為鴨」批評聲浪。事件重創官方威信後，江西省政府10日宣布成立聯合調查組。

綜合陸媒報導，6月1日，「江西一高校飯菜中疑吃出老鼠頭」的短影音在網路熱傳。影片清晰顯示，飯菜裡的一塊黑色異物看起來極似老鼠頭，不但有眼睛、鬍鬚還有囓齒類的犬齒。

6月3日，江西工業職業技術學院在其官方微博通報，宣稱當事學生在事發當時即邀請同學共同對「異物」進行了對比，確認為「鴨脖」，為正常食物；並稱該生已現場作出書面說明，對影片內容進行澄清。

校方發文後，被爆該校新媒體中心主任在學生群組裡，要求學生按照已經擬好的話語範本去新聞評論區留言，「積極點讚對學校有利的評論」。

6月4日，南昌市市場監督管理局工作人員稱，6月1日當天高新區市場監督管理局已經派人去核實，拿去專門的檢測機構送檢，有時候看東西形狀很像，但是經過工作人員核實，「確實是鴨脖」。

學生改口稱不是老鼠頭，官方接著認證是鴨脖，但沒有拿出更舉體的證明，事件不但未平息，反而在中國引發更大的輿論風暴；網友一面倒質疑古有「指鹿為馬」，今有「指鼠為鴨」。

多家陸媒相繼發文，批評「到底是鼠是鴨，不該這麼難查」、「長牙的鴨脖令人如鯁在喉」；質疑「鼠頭還是鴨脖，怎麼就成了羅生門？」呼籲當地官方「別讓自說自話的死結越扯越緊」。

環球時報前總編輯胡錫進也強調，如果南昌市市監局的鑑定準確無誤，他們對此充滿確信，有必要對該異物進行更加清晰的拍攝，將影片放到網路上。因為原影片確實太像鼠頭了，市監局提供的文字和口頭說法難以消除原影片造成的強烈印象，公布更充足的影像證據很有必要，能產生關鍵說服力。否則的話，網上的懷疑就有其延續的輿論邏輯。

但是面對輿論排山倒海而來的質疑，當地官方仍未提出更具體的事證杜悠悠之口。

江西工業職業技術學院也被爆出此前另一校區餐廳被老鼠入侵的食安事件；網路影片顯示，該校學生在鼠頭鴨脖事件後，不敢去餐廳吃飯，校門口中午湧現拿外賣人潮。

「指鼠為鴨」輿論風波重創官方威信，「江西工職院6．1食品安全事件」聯合調查組10日通報，針對江西工業職業技術學院食安事件，江西省已成立由省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局等部門組成的聯合調查組，進行調查。下一步，聯合調查組將及時向社會公布有關調查處理情況。

「江西就鴨脖事件成立聯合調查組」立即躍為微博熱搜冠軍。多數網友表示終於等到了，期盼官方能給出實事求是的調查結果；但也有不少網友質疑真相恐難大白，「十天了，老鼠頭七都過了」。