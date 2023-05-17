一上高鐵「乘客全在啃鴨脖」！她曝整車都香味　網流口水：饞了

▲女子發現高鐵上的乘客居然都在啃鴨脖。（圖／翻攝自百度）

圖文／CTWANT

大陸一名女子日前搭乘高鐵從武漢返家，沒想到上高鐵後發現，乘客居然都在啃鴨脖，車廂裡全是鴨脖的味道，讓她感覺武漢的鴨脖很出名，自己嘗過後也覺得真的很好吃。貼文曝光後，網友也紛紛留言「說的我都饞了！」

綜合陸媒報導，一名胡女士日前從安徽到武漢旅遊，搭高鐵回程時，發現好多乘客都在啃鴨脖，高鐵車廂裡全是鴨脖的味道，她也將此景象拍下上傳到網路上，看到旅客一上高鐵就等不及啃鴨脖，感覺武漢的鴨脖很出名，自己嘗過後也覺得真的很好吃。

影片曝光後，網友紛紛留言「哎呀，說的我都饞了，好久沒啃鴨脖了」、「好壯觀的感覺」、「要啃一下」、「武漢的跟網上買的確是不一樣」、「你們坐高鐵不啃鴨脖嗎？必啃阿」、「我從武漢回學校也是，前坐一直在啃鴨脖，聞得特別香，搞得我都想吃了」。

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