學餐吃出「老鼠頭」帶毛露白牙！校方堅稱是鴨脖　眾人全不信　

▲高校飯菜疑吃出老鼠頭。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

一則「江西一高校飯菜中疑吃出老鼠頭」的影片6月1日下午在網路傳播，影片畫面的飯菜中，疑似有異物出現。6月4日，南昌市市場監督管理局工作人員回應稱，經送檢核實，異物確為鴨脖。不過，網友看後全不信，「明顯看到毛，鼻子眼睛了，鴨脖有這結構」、「送檢的確認還是碗裡這個？」。

據《1018陝廣新聞》報導，6月1日，網曝江西工業職業技術學院學生吃飯吃出了老鼠頭。

「這是老鼠啊，老鼠的牙齒，看得出來不」？影片內容顯示，該學生告知食堂工作人員吃出了老鼠頭，但工作人員堅持這是鴨肉，「你說這哪來的老鼠嘛？」

6月2日，學校餐飲公司南昌市菁禾餐飲工作人員表示，已經看到影片了，會去調查核實處理。

對此，網友們紛紛表示，「太恐怖了！」、「太噁心了！」、「望嚴查嚴懲！」、「食品安全大於天！」

6月4日，高新區市場監管局相關人員通過查看當事人拍攝的圖片進行比對，初步判定是鴨脖。同時，並對該校菜品的留樣進行檢測，將於3到5天專業比對後並公布結果。

目前，南昌市場監管局已經介入。





▲這已經不是該校第一次出現「老鼠事件」。（圖／翻攝自央廣網）

這已經不是該校第一次出現「老鼠事件」，早在2021年，南昌市場監督管理局就曝光過一次此類事件。當時，該校食堂後廚被拍到有老鼠。

江西工業職業技術學院是1999年經教育部批准成立的江西省首批獨立設置的公辦全日制綜合性高等職業院校，是江西省示範性高等職業院校。學校創辦於1954年，先後經歷了調整、升格、合併、更名等發展階段，至今已有近70年的辦學歷史。