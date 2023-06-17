陸官媒批「鼠頭鴨脖」荒唐　「小事拖大」竟要省級調查組才能查清

▲學校餐廳出現食安問題，校方「指鼠為鴨」被省級調查組打臉。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

有學生1日在江西工業職業技術學院校內餐廳用餐時，疑似吃到「老鼠頭」，引起輿論熱議。經過省級調查組介入調查，調查組今（17）日公布結果，確實是一粒鼠頭，而整起風波也讓大陸官媒《環球時報》發文痛批，這次事件中，一味和稀泥、愚弄輿論的人，也應受到嚴肅處理，「這種指『鼠』為『鴨』的荒唐事不能再重演了！」

《環球時報》文章稱，剛剛，鴨脖「沈冤得雪」，江西省聯合調查組證實，飯菜中異物確是老鼠類嚙齒動物的頭部。此前校方和有關部門一口咬定是「鴨脖」，如今看來真徒增笑柄，侮辱智商。

文章批評，鼠頭還是鴨脖？要證實並不難，但因有關單位和稀泥、「堵捂瞞」，硬是把小事拖大、矛盾上交，搞得全網輿情沸騰，要靠省級調查組介入才能查清，「這期間，浪費了大量行政資源，更傷害了基層政府和有關單位的公信力，真是得不償失！充分暴露了有些地方部門一有輿情就遮掩逃避，不作為、懶作為的工作作風。」

文章強調，荒誕的「鼠頭鴨脖」事件給我們提了個醒，實事求是，就是解決問題、平息輿情的最好辦法，「事件真相已調查清楚，但指鼠為鴨的討論恐怕不會立馬翻篇，就像食堂裡的異物不會憑空出現，網友的信任也不會短期恢復。」

整起事件發生在江西工業職業技術學校的餐廳內，有學生在1日用餐時，發現飯菜內的一塊黑異物貌似「鼠頭」，不僅有眼睛，還有類似鬍鬚、囓齒的外型。不過，校方和當地政府均一口咬定是「鴨脖」，使得外界一片譁然，認為官方「指鼠為鴨」，整起事件因而上升到省級調查組不得不介入調查的地步。